OBLINE SU POSTOJANE / Chrissy Teigen iznenadila u neobično čednom badiću, ali ovo njezino golo kupanje ne zaboravlja se lako

Iako nije poznata lokacija na kojoj John Legend i Chrissy Teigen provode godišnji odmor sa svojom djecom, sudeći prema paparazzo fotografijama, dobro se zabavljaju. Dane provode odmarajući i kupajući se u bazenu s djecom. Par ima četvero djece - sedmogodišnju kćer Lunu, petogodišnjeg sina Milesa, šestomjesečnu Esti Maxine i 7 tjedana starog Wrena kojeg je na svijet donijela surogat majka. Manekenka je inače poznata po slobodnijim fotografijama na društvenim mrežama, a ne srami se pokazati svoje tijelo ni pred paparazzima koji je konstantno prate u stopu. Dokaz tome su fotke u našoj galeriji na kojima ona pozira u toplesu. Chrissy je nekoliko puta rekla da je zadovoljna svojim tijelom, no smatra da ima premalu guzu, pa se čak i trudi je povećati tjelovježbom. "Nisam znala da su guze in sve do 23. godine. Onda je došla Jennifer Lopez i svi su rekli kako je njena guza super. Sad moraš imat veliku guzu, a to je grozno za mene. Ja imam malenu guzu i što više vježbam, što više je pokušavam povećati, samo se smanjuje i učvršćuje", kazala je Chrissy u intervjuu za časopis Esquire. Ova američka manekenka svojim osebujenim i slobodnim stilom osvojila je brojne pratitelje kojih je sad već 42,4 milijuna samo na njenom Instagramu.