NAJSEKSEPILNIJI FRAJER 2022. / Chris Evans primio poseban pojas od Dwaynea Johnsona: 'Ovo je nešto čime se moja mama stvarno može pohvaliti!'

Holivudski glumac i miljenik žena 41-godišnji Chris Evans proglašen je prema magazinu People najseksipilnijim muškarcem 2022. godine u emisiji The Late Show With Stephen Colbert, a vijest je primio na setu svog nadolazećeg filma, nakon što ga je predstavio bivši nositelj titule 50-godišnji Dwayne Johnson. Nakon što mu je Dwayne čestitao, Chris je stavio crni pojas s natpisom Najseksi muškarac na svijetu. "Puno znači kad ti čestita bivši najseksi muškarac na svijetu. Mislim, znaš, hvala na podršci. Kao bivšem najseksi muškarcu na svijetu, to jednostavno znači puno", našalio se Chris. "Moja mama će biti tako sretna. Ponosna je na sve što radim, ali ovo je nešto čime se stvarno može pohvaliti", rekao je Evans za People i dodao da je svjestan kako će ga bliski prijatelji vjerojatno zadirkivati. U galeriji pogledajte najseksi frajera na svijetu 2022. godine...