Kako piše The Sun, više nema ni govora o iznajmljivanju obnovljene terase kuće vrijedne 4.25 milijuna funti. Sarah je prošle godine dala potpuno renovirati kuću i sve je platila gotovinom, a planirala ju je iznajmiti.

Izvor za The Sun je rekao da su priče o useljenju stanara odjednom utihnule kada se proširila glasina da se Andrew boji da ga njegov stariji brat, Charles III. pokušava istjerati iz njegove kuće koja se nalazi u Windsor Great Parku. Riječ je o kraljevskoj rezidenciji vrijednoj 30 milijuna funti koja se nalazi oko osam kilometara od dvorca Windsor.

Zbog toga Andrew i Sarah planiraju koristiti kuću u Londonu za sebe. "Daleko je to od vile na imanju Windsor, ali to je jedina njihova imovina u Londonu", rekao je izvor. Njegov "konačni pad" dogodio se 2019. kada je optužen za seksualno zlostavljanje koje on i dalje poriče, a bio je prisiljen se odreći kraljevskih dužnosti i ukinuta su mu javna sredstva.

Princ se oslanjao na velikodušnost svoje pokojne majke, kraljice Elizabete II. koja mu je pomagala sa svojim privatnim sredstvima. Dobivao je godišnje približno 249.000 funti. Međutim, Andrewa je uplašila nedavna molba njegovog brata Charlesa koji je tražio sve članove kraljevske obitelji da "stegnu pojas i očekuju manje novca nego u prošlosti".

Prema pisanju Daily Mail, Andrew u financiranju njegovog doma možda pomognu njegove kćer, princeze Beatrice (34) i Eugenie (32).