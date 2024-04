Pjevačica Celine Dion (55) se već dugo vremena bori sa sindromom ukočene osobe. Nedavno je pozirala za francusko izdanje časopisa Vogue te u intervjuu otkrila kako je živjeti s tom bolešću.

"Nisam pobijedila bolest, ona je još uvijek tu i uvijek će biti. Nadam se da ćemo pronaći čudo, način da je izliječimo kroz znanstvena istraživanja, no trenutno moram učiti živjeti s njom. To sam ja sada, sa sindromom ukočene osobe", ispričala je.

Dion je zbog bolesti odgodila svjetsku turneju za 2023. i 2024. godinu, a kada će se vratiti, ne može sa sigurnošću reći.

"Ne mogu na to odgovoriti… Četiri godine samoj sebi govorim da se ne vraćam, da sam spremna pa da nisam spremna. Kako stvari stoje, ne mogu izdržati ovdje i reći vam: "Da, za četiri mjeseca." Ne znam… Tijelo će mi reći. S druge strane, ne želim samo čekati. Teško je živjeti iz dana u dan. Teško je, jako puno radim, a sutra će biti još teže. Sutra je novi dan. Ali postoji jedna stvar koja nikada neće prestati, a to je volja. To je strast. To je san. To je odlučnost", rekla je pjevačica.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Celine Dion

Podsjetimo, pjevačica je bila u braku s menadžerom Reneom Angelilom od 1994. godine pa sve do njegove smrti 2016. godine. Rene je preminuo nakon dugogodišnje borbe s rakom grla, a samo dva dana nakon njegova odlaska, pjevačica je ostala i bez brata Daniela. On je također bolovao od raka grla.

