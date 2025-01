Poznati i njihovi talismani: Od kristala, preko vrećice s mliječnim zubima do neobičnih rituala

Mnoge slavne osobe, baš poput običnih ljudi, vjeruju u moć amajlija, kristala i posebnih rituala koji im donose sreću. Dok neki nose drevne talismane poput "zlog oka", drugi se okreću kristalima ili čuvaju neobične predmete koji za njih imaju posebno značenje.

Victoria Beckham i njezina strast prema kristalima

Bivša članica Spice Girls Victoria Beckham jedna je od najpoznatijih zagovornica kristala. Osim što ih nosi sa sobom, kristale je ugradila i u svoju modnu kolekciju iz 2018. godine, kreirajući hlače sa skrivenim džepovima za pohranu kristala. "Skupljam kristale i postavljam ih po svom domu i uredu kako bih stvorila pozitivnu energiju," izjavila je Victoria.

Adele i njezini kristali

Pjevačica Adele otkrila je kako kristali pomažu protiv njezine treme pred nastupe. Nakon što je izgubila svoje kristale prije nastupa na Grammyjima 2016., nastup je bio "najgori i najkatastrofalniji" u njezinoj karijeri. Danas ne nastupa bez svojih kristala.

Heidi Klum i vrećica mliječnih zuba

Jedan od najneobičnijih talismana svakako je onaj supermodela Heidi Klum - vrećica njezinih mliječnih zuba. "Za mene je to bila neka vrsta amajlije za sreću," priznala je Klum, dodajući kako je uvijek paničarila ako bi vrećicu zamalo izgubila tijekom putovanja.

Cameron Diaz i njezini sretni rituali

Kako bi se borila protiv znakova starenja, Cameron Diaz nosi sretnu ogrlicu koju je dobila od prijateljice. Vjeruje se da je to Jack Vartanian ogrlica u obliku potkove koju je nosila na japanskoj premijeri filma "What Happens in Vegas" 2008. godine - s krajevima okrenutim prema gore, naravno, kako sreća ne bi iscurila. No, Diaz priznaje da njezino praznovjerje ima granice. "Kucam u drvo cijeli dan... konstantno," priznala je za Cosmopolitan. "Ali također sam letjela na petak 13. tijekom oluje s crnom mačkom u krilu, tako da nisam toliko praznovjerna."

Rituali za sreću u svijetu sporta

Serena Williams, jedna od najuspješnijih tenisačica svih vremena, ima strogi ritual prije svakog meča. Mora donijeti svoje papuče za tuširanje na teren, nositi iste čarape tijekom cijelog turnira i odbiti loptu točno pet puta prije prvog servisa.

