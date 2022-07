Glumica Cameron Diaz nedavno je na jednom gostovanju u podcastu Second Life otkrila šokantne detalje iz svog života. Glumica je priznala da je radila umalo završila kao dilerica droge, u devedesetima joj je pripao posao, ni manje ni više nego, mule.

'Nikako nisam uspijevala naći posao'

Naime, u ranim dvadesetima Diaz je godinu dana živjela u Parizu, gdje je pokušavala dobiti posao kao model.

"Bila sam tamo godinu dana, a nisam radila niti dana. Nikako nisam uspijevala naći posao. Dobila sam jedan posao, ali mislim da je to bio posao mule koja treba prenijeti drogu u Maroko", ispričala je glumica u podcastu.

Glumica je ispričala da su je, kad je stigla na aerodrom u Maroko, pitali za sadržaj kofera koji je nosila, a koji nije bio njen, nego ga je dobila od "poslodavca".

Ovo ne bi upalilo na današnjim aerodromima

"Tad sam se prvi put zapitala: 'Koji ku**c je u ovom koferu?' Ja sam ta plavokosa, plavooka djevojka u Maroku u devedesetima. Nosim pokidane traperice i cipele na platformu, kosa mi je spuštena… To nikako nije bilo sigurno", ispričala je Diaz te je potom objasnila osoblju da to nije njen kofer i da nema pojma čiji je. To je, napomenula je, izlika koja "nikad ne bi upalila na današnjim aerodromima".

Glumica je zaključila kako je to bio jedini posao koji je dobila u Parizu. Srećom, nedugo nakon toga dobila je ulogu u filmu "Maska" (1994), a ta joj je uloga otvorila put za brojne druge holivudske angažmane.

Naime, Cameron Diaz je 2018. objavila da se povlači iz glume kako bi se posvetila obiteljskom životu, ali nedavno je objavljeno da bi trebala izaći iz glumačke mirovine i glumiti u novom Netflixovom filmu "Back in Action".