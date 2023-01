"Lisa je imala najljepši smijeh od svih koje sam ikad upoznao", prisjetio se glumac Nicolas Cage, koji je s Lisom bio u braku od 2002. do 2004., za Hollywood Reporter. “Osvijetlila je svaku sobu.”

Priscilla Presley objavila je smrt Lise Marie u četvrtak, nekoliko sati nakon što je njezina 54-godišnja kći doživjela srčani udar kod kuće.

Izvor: Profimedia Izvor: Profimedia Par se navodno upoznao dok je Lisa bila zaručena za glazbenika Johna Oszajca, koji ju je zaprosio 1999., dok je Cage tada bio u braku s Patricijom Arquette. Naime, Cage je 2003. rekao Barbari Walters da je upoznao Lisu na zabavi i da je bio "zaslijepljen" njome.

Lisa Marie umrla je u bolnici West Hills u Los Angelesu, gdje je navodno bila stavljena u induciranu komu.

"Teška srca moram podijeliti razornu vijest da nas je napustila moja prekrasna kći Lisa Marie", navela je njezina majka u izjavi.

Imala je devet godina kada joj je otac umro

Lisa Marie Presley rođena je 1968. i vlasnica je očeve vile Graceland u Memphisu, popularne turističke atrakcije. Imala je devet godina kada je Elvis umro od srčanog zastoja u Gracelandu 1977., u dobi od 42 godine.

Njezina glazbena karijera započela je debitantskim albumom “To Whom It May Concern” iz 2003. Slijedio je album "Now What" iz 2005., a oba su dospjela među 10 najboljih na Billboardovoj ljestvici albuma 200. Treći album, "Storm and Grace", objavljen je 2012.

U utorak su Lisa Marie i Priscilla Presley bile na dodjeli Zlatnih globusa na Beverly Hillsu, gdje je Austin Butler osvojio nagradu za najboljeg glumca u dramskom filmu za glavnu ulogu u prošlogodišnjem biografskom filmu "Elvis".