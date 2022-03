BILA JE PLAVUŠA, BRINETA... / Nijedan vremeplov nije vreliji od onog Nives Celzijus: Evo kako se naša seks bomba mijenjala kroz godine

Spisateljica, pjevačica i model Nives Celzijus (40) svojim oblinama plijeni pažnju već godinama. No, u njezinom životu nije uvijek teklo med i mlijeko. Ova ljepotica 2007. zaprepastila je javnost priznanjem da je silovana kada joj je bilo 16 godina, Nives je tada tvrdila da ju je silovao jedan Dinamovac. Njezinu šokantnu priču tada je objavio časopis Arena kojem je ustupljeno 300 kartica teksta u kojem je Nives opisala trenutak silovanja. 40- godišnjakinja je tada priznala kako joj je isprva bilo uzbudljivo kad ju je nogometaš počeo ljubiti, a, kako je pisalo u časopisu, "osvijestila" se kada je shvatila da stvari idu predaleko. Nakon te vijesti Nives je 2009. u svojoj kolumni navela da ju je jedan nepoznati muškarac, "prljav i smrdljiv", pokušao navesti da ode s njim u stan. Nives se 2005. udala u Las Vegasu za nogometaša Dinu Drpića s kojim je dobila dvoje djece, Taišu i Leona. "Bez obzira na to što mi u masu situacija ide na živce i oči bih mu iskopala, a vjerojatno i on meni, to je jedna od prvih osoba kojoj bi se obratila da imam neku situaciju... Ostala mi je jednostavno ta navika iz perioda braka i perioda kada smo se neizmjerno voljeli", rekla je jednom prilikom Nives za Story. Par se razveo 2014., a iste te godine Nives je za srpski Puls otkrila da ju je otac zlostavljao. "Da, otac me zlostavljao. Nije bilo govora o seksualnom, već o psihičkom zlostavljanju. No, ne želim govoriti o tom čovjeku. Što se mene tiče, ja nemam oca", ispričala je Nives. U galeriji pogledajte kako se ova zanosna brineta mijenjala kroz godine...