Buga Marija Šimić Milošev nedavno je postala majka: Otkrila kako se osjeća u novoj ulozi

Hrvatska kazališna i filmska glumica Buga Marija Šimić Milošev prije manje od mjesec dana postala je majka dječaka imena Mai, a vijest o njegovom rođenju podijelio je glumičin suprug, violončelist Matej Milošev. Sada je Buga Marija na Instagramu podijelila kako se osjeća sada kada joj se dolaskom novog člana obitelji život promijenio iz temelja.

"Nije nam trebao Einstein da otkrije teoriju relativnosti. Dovoljno je da postaneš roditelj. Tog istog trena ta teorija postaje tvoja stvarnost. Shvatiš da je vrijeme relativno. Moj porod od trenutka kad sam shvatila da je stvarno krenulo (nakon devetnaest dana pripremnih trudova) do trenutka kad sam čula Maija kako plače tijekom carskog reza trajao je sedamnaest sati. Kad to vidiš na papiru, čini se nemoguće za izdržati. Ali kad si u porodu, pojam sata potpuno gubi na značenju. Od tih sedamnaest sati, jedno deset sati činilo se kao nekoliko minuta. S druge strane, čekanje odlaska doma kad si u bolnici uspori vrijeme do maksimuma. Deset minuta čini se kao deset sati. Tjedan dana čini se kao pola života. Vrijeme stoji i misliš kako nikada neće proći. Svaku minutu osjećaš kako prolazi. Dva sata sna u komadu odjednom se čini jednakima devet sati sna prije nego si imala dijete. Deset minuta dojenja usred noći ponekad se čini kao da dojiš cijelu noć", napisala je i dodala:

"I prostor postane relativan. Prva šetnja nakon carskog odjednom produži i najkraću relaciju u maratonsku udaljenost. Prostor između tvojih ruku i bebinog krevetića postaje kilometarski most iznad provalije. Istovremeno se nadaš da će vrijeme proći i bojiš se da će proći, a da ti nećeš biti tu. Sjećati se. Biti svjesna da je prošlo. Da ćeš zaboraviti kako je to kad ti još cijeli stane u tvoje dvije ruke. I da ćeš žaliti jer na kraju ispadne da vrijeme uvijek prođe brže nego što ti se u beskonačnom trenutku čini. Nadam se samo da neću žaliti.

Lekcija iz postojanja - prva lekcija roditeljstva koju sam dobila."

Podsjetimo da se Buga Marija Šimić Milošev udala se za violončelista Mateja Miloševa u srpnju 2024. godine. Par je nakon sedam mjeseci veze izrekao sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji u Starogradskoj vijećnici na zagrebačkom Gornjem gradu, a nedugo nakon, Marija je s pratiteljima podijelila vijest o trudnoći.

