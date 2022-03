Ono što je možda manje poznato jest da je Bruce Willis, uz glumačku, izgradio i glazbenu karijeru. Objavio je ukupno dva studijska albuma - The Return of Bruno 1987. i If It Don’t Kill You, It Makes You Stronger 1989. Prvi album bio je puno veći hit od drugog, probivši se na 14. mjesto Billboardove ljestvice. Pjesma Respect Yourself bio je prvi singl koji je Bruce Willis objavio sa svog debitantskog albuma The Return of Bruno, a dospjela je u top 100 pjesama na Billboardovoj ljestvici, uz još dvije pjesme - Young Blood i Under the Boardwalk.