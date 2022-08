VOLI ME, NE VOLI? / Brooklyn Beckham i Nicole Peltz u lažnom sjaju bračne idile: Kad su skužili paparazze, brzo se primili za ruke

Brooklyn Beckham i Nicole Peltz viđeni su sinoć u Los Angelesu. Ne bi to bio nimalo čudan izlazak da isprva nisu hodali nekoliko metara udaljeni jedno od drugoga, no nakon što je Nicole "skužila" paparazze, brzo je uhvatila svog dragog za ruku. Mnogima se to učinilo kao evidentan pokušaj skrivanja lošeg partnerskog odnosa. Nakon što je "zaljubljeni par" u travnju stao pred oltar, odnosi u obitelji Beckham uvelike su se promijenili. Šuška se da se slavna Spajsica opasno naljutila na novopečenu snahu jer joj nije dala petljati se u organizaciju vjenčanja.