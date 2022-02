Kraljica popa Britney Spears podijelila je video na Instagramu u kojem vježba novu plesnu rutinu na pjesmu koja će uskoro biti objavljena. Zaplesala je u seksi crvenom kostimu na svoju novu verziju pjesme "Get Naked" s njenog albuma "Blackout".

"Ovo je 13 sekundi mene u štiklama prije nego što sam obojila kosu u ljubičasto. Ovo je zafrkancija onoga što slijedi! Moja pjesma 'Get Naked'! Nadam se da vam je dobar dan! Bez frizure i šminke sam! Samo se igramo, ljudi !", napisala je u opisu videa.

Obojit će kosu u ljubičasto

Njene fanove je oduševila činjenica što se Britney vraća stvaranju glazbe.

"To je tako vruće", napisala joj je u komentaru bogata nasljednica Paris Hilton. "Napokon se vratila", "Izgledaš odlično", "To je Britney iz 2000.", pisali su joj fanovi. Video joj je lajkala i manekenka, najljepša žena svijeta Bella Hadid, a Britney je uspjela skupiti skoro dva milijuna lajkova.

Spears je posljednji put nastupila na pozornici u listopadu 2018. godine. Umjetnica je izvela svoju posljednji nastup za "Piece of Me Tour" na Circuit of the Americas u Austinu.