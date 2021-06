Britney Spears oglasila se na Instagramu nekoliko dana nakon potresnog svjedočenja oko konzervatorskog nadzora koji njen otac Jamie Spears i odvjetnik Andrew Wallet imaju nad njom posljednjih 13 godina.

Podsjetimo, odluka je donesena nakon što je pjevačica 2008. doživjela psihički slom, a trebala je važiti do travnja 2020., no produljena je sve do 2021. Sve odluke o osobnom životu i financijama umjesto nje donose otac i odvjetnik.

Pop princeza obratila se pratiteljima i ispričala im se što je dosad skrivala istinu.

Podijelila je sliku djevojčice uz Einsteinov citat "Ako želite da vam djeca budu pametnija, čitajte im bajke. Ako želite da budu još inteligentnija, čitajte im još više bajki".

"Želim vam otkriti malu tajnu... Vjerujem da svi mi želimo život iz bajke i po mojim objavama činilo se da je moj život prilično savršen... Mislim da je to nešto čemu svi težimo!!!! To je bila jedna od najboljih osobina moje majke... Bez obzira na to koliko je bio užasan dan kad sam bila mlađa, zbog mene i moje braće i sestara uvijek se pretvarala da je sve u redu", napisala je u uvodu.

"Skrećem pozornost na ovo jer ne želim da ljudi misle da je moj život savršen jer to definitivno uopće nije. I ako ste pročitali bilo što o meni u vijestima ovog tjedna očito sada stvarno znate da nije savršen. Ispričavam se što sam se pretvarala da sam dobro protekle dvije godine. Učinila sam to zbog svog ponosa i bilo mi je neugodno podijeliti što mi se događa. Ali iskreno, tko ionako ne želi imati zabavan Instagram? Vjerovali ili ne, pretvaranje da sam dobro zapravo je pomoglo. Pa sam odlučila objaviti ovaj citat danas, jer, kako kažu, ako prolazite kroz pakao... Instagram je za mene bio cool mjesto na kojem sam mogla dijeliti svoje prisustvo i postojanje. Mjesto na kojemu sam se osjećala kao da vrijedim, unatoč onome što sam proživljavala... I hej, uspjelo je. Pa sam odlučila čitati još bajki", zaključila je Britney.

Nastupala pod temperaturom

Objava je u nekoliko sati prikupila više od milijun lajkova i tisuće komentara podrške.

U međuvremenu društvenim mrežama se širi šokantni video isječak sa Spearsinog koncerta 2018. Snimljen je u Atlantic Cityju za vrijeme turneje "Piece of Me".

"Draga Britney, čini mi se da ti dugujemo ispriku. Bili smo toliko investirani u izvođačicu Britney da nismo marili za ono s čim se Britney Jean Spears kao osoba morala nositi svaki dan", napisao je Zachary Gordon.

Britney je u videu pozdravila obožavatelja koji je došao na pozornicu te ga je upozorila da pripazi jer je na pozornici "jako vruće".

"Mislim da ću se onesvijestiti. Bolesna sam i imam temperaturu 39", rekla mu je. Unatoč tome nastavila je nastupati te je plesala s fanom.