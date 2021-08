Pjevačica Britney Spears (39) na svom Instagramu ima više od 33 milijuna pratitelja koje svakodnevno zabavlja svojim zgodama i nezgodama. U najnovijoj objavi podijelila je s njima svoje golišave fotografije te je u poduljoj objavi reagirala na glasine da je trudna.

Britney je na slikama pozirala u toplesu, odjevena samo u oskudne bijele gaćice, a na nogama je imala crvene čizme. Na nekim fotografijama u ruci je držala crvenu ružu, a slikana je u prirodi u poprilično vrućim pozama.

"Ne, nisam povećala grudi u samo tjedan dana, niti sam trudna… Imam velike grudi na ovim fotkama jer sam puno jela! Prije nego šo vam podijelim još fotografija, želim da shvatite moje stajalište o golotinji", istaknula je Britney te je potom pojasnila kako se žene skidaju zbog toga što im je vruće i onda se nakon toga puno bolje osjećaju u svojoj koži.

'Ja sam lijepa, osjetljiva žena'

Ona je, tvrdi, zbog čestog skidanja na sceni postala previše svjesna svog tijela pa je zaključila kako to nije baš privlačno.

"Kladim se da se pitate zašto sam se sada razgolitila. To je zato što sam došla na svijet gola i iskreno, osjećam se kao da je sva težina ovoga svijeta pala s mojih ramena i to me je nagnalo da se tako i doživim. Htjela sam sebe vidjeti na lakši način, golu, kakva sam i rođena", napisala je.

"Kad ponovno pogledam fotografije koje sam objavila, suludo je. Vidjeti sebe u najčišćem obliku dokazuje mi da bol, suze i teški tereti nisu ono što ja jesam. Ja sam žena. Lijepa, osjetljiva žena koja treba pogledati sebe u svojem najčišćem obliku", zaključila je pop princeza.

Također, kazala je kako neće objavljivati fotografije u toplesu do kraja života jer bi to postalo dosadno. Na kraju svoje objave pjevačica je zahvalila pokretu "Free Britney" te je poručila svojim fanovima da ih voli.