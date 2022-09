Što se Brada Pitta tiče, izvor blizak zvijezdi ranije je za People rekao da on "živi svoj najbolji život" unatoč pravnim sporovima s bivšom Angelinom Jolie. "Brad večera sa svojom djecom kad su svi u L.A.-u. Budući da su djeca sada starija, imaju svoj život i prijatelje, no on još uvijek ima prilično dobar odnos s njima", dodao je izvor u srpnju.