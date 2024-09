Braco i Seka obilježili su mnoga djetinjstva: Evo tko su oni i kako danas izgledaju

"Na jesen sam krenuo u školu i jednog dana u rujnu stigao sam kući, a majka Nada mi je rekla da me žele slikati za čokoladu Braco. Bio sam toliko iznenađen to više što, ako sam jeo čokoladu, to je bila isključivo čokolada Braco", prisjetio se za portal 24sata. Ugovor sa Zvečevom donio mu je 126 tadašnjih njemačkih maraka.