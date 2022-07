SEKSI I BEZ DLAKE NA JEZIKU / Borna Kotromanić pokazala brutalno tijelo pa se dotakla bivšeg muža Luke Rajića: 'Zbog toga je i danas solo'

Borna Kotromanić (50), koja zarađuje kao životna savjetnica, vrlo je aktivna na društvenim mrežama i svakodnevno objavljuje atraktivne fotke, ali i daje svoje mišljenje o aktualnim temama. Nedavno je Borna progovorila o svom privatnom životu, principima, kolegama sa scene i svom bivšem suprugu Luki Rajiću s kojim ima trojicu sinova. "Moj bivši suprug bio je i ostao ekstremno velik radnik koji je cijeli život posvetio poslu. I sigurno da sam u tom prostoru ja kao žena bila na drugom ili trećem mjestu jer on za naš odnos nije imao energije. Zato je i danas i većinu svog vremena bez životne partnerice. I danas mu je fokus samo na poslu pa je to njegov život", otkrila je za Story.hr. Borna je još istaknula da je njezin bivši suprug veliki radoholičar koji nije "dangubio", već se trudio kako bi danas njegova djeca mogla uživati, kaže. "Dok sam bila u braku s njim, nisam smjela voziti ni auto koji je bio u vlasništvu tvrtke, a kamoli, poput nekih, kupovati cipele ili torbice na taj račun", rekla je Borna te otkrila što njezina djeca misle o njenim istupima putem društvenih mreža. "Oni znaju da sam svoja i da imam zdrave urođene mehanizme instinkta, intuicije i integriteta. Mislim da je to moj sveti prostor za koji sam se izborila", dodala je 50- godišnjakinja koja ovo ljeto ne izlazi iz bikinija, a svojim utegnutim tijelom se na Instagramu redovito zna pohvaliti - pogledajte u galeriji...