Hrvatski glazbenik Boris Novković (55) je u svojoj bogatoj karijeri imao brojne hitove, a hit pjesma 'Tamara' je skoro ostala neobjavljena.

Nije znao da će ‘Tamara’ biti hit

Boris nije bio svjestan da će pjesma ‘Tamara’ postati veliki hit.

"Nisam imao pojma. Kako to objasniti? Radio sam cijeli album, album nije bila samo jedna pjesma pa sad...nego album je imao dušu, neku zajedničku nit, neku poveznicu. Kada slušaš taj album, to je bila jedna priča, ulazak u neku priču. Tamara se zapravo nije uklapala. Ja sam u nekim trenucima imao ideju da tu pjesmu ne snimim i ne stavim na album jer mi je odskakala. Album je bio progresivniji, možda neke teže pjesme, međutim, dobro da to nisam napravio jer tko zna što bi bilo", rekao je glazbenik.

Priznao je da je priča o Tamari istinita: “Tamara nije izmišljena, ona je stvarni lik, a nastala je spletom simpatičnih okolnosti. U to doba nisam baš previše volio pisati tekstove, ali stavio sam se u kožu mog školskog prijatelja koji je stvarno bio zaljubljen u Tamaru. Ja sam zavirio kako to izgleda, stvarno do tada nisam bio fatalno zaljubljen, niti imao patnje mladih Werthera, više sam bio praktičniji i htio napraviti nešto od sebe, izgraditi se, nego što sam se bavio ljubavlju."

Odnos s ocem Đorđem Novkovićem

Boris se prisjetio i oca Đorđa Novkovića, koji je bio jedan od naših najpopularnijih skladatelja pop i zabavne glazbe.

"Moj pokojni otac je prije svega bio otac, prije svega smo imali taj odnos oca i sina. S distance mogu reći da sam jako zadovoljan s njegovom očinskom ulogom kakvom je danas vidim. Bio je dosta strog, tjerao me na odricanje i red, to mi je pomoglo, nije mi dozvolio da se opustim i da probam neke stvari kao mladi čovjek, možda da uništim nešto", rekao je Boris.

Zatim je dodao što su još imali zajedničko: "Sport je i njemu bio bitna stvar, on me i okrenuo sportu. Kasnije je naš odnos bio odnos dvoje kolega jer smo radili u istoj branši, iako ne istu glazbu. On je iza sebe imao ogromne uspjehe, jedne od največih kao skladatelj na ovim prostorima, i naravno da je imao autoritet i potrebu da bude dominantan, da ponekad nametne neko mišljenje. To je sve normalno. Znali smo imati nesporazume oko nekakvih tema, ponajviše glazbenih."

Burna rasprava oca i sina

Boris je pričao i o jednoj prepirci s ocem Đorđem: "Nekad je burno znalo završiti, ali to je u principu bilo duhovito. Raspravljali smo o naslovnici albuma, ja sam htio imati anđeoska krila, to tada nije bilo isfurano kao danas, a njemu se ta ideja nije sviđala. Uglavnom, nikako me nije mogao razuvjeriti. Kad sam odlazio s obiteljskog ručka, on je otvorio prozor i viknuo za mnom: 'Ej, Boris!', ja kažem: 'Reci', a on: 'Palo ti je jedno krilo!' Takvi su bili naši odnosi, simpatični."

"Kada sam pobijedio na Dori, tata je tada imao pjesmu s Danijelom. Oni nisu prošli, a on je bio baš sretan radi mene tada, izgrlio me. Volio bih da je takvih trenutaka bilo i više. Sve u svemu, imali smo jedan predivan odnos, odnos kolege i prijatelja i moram priznati da mi strašno nedostaje", priznao je Boris.