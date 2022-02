MORSKA VILA / Bombastičnoj turbofolk Zadranki oblina ne manjka, ali ni novca: Otkrila je koliko zaradi u jednoj noći

Turbofolk pjevačica iz Zadra, Olivera Matijević (32), ne prestaje osvajati Instagram pratitelje zanosnim oblinama u uskim i kratkim opravicama. Naime, osim što je pjevačica, Olivera je i influencerica koja najviše voli pozirati u razgolićenim ili provokativnim izdanjima. Olivera je svoju glazbenu karijeru počela 2018. godine nastupom u "Zvezdama Granda", no ispala je već u prvom krugu. Uporna i ambiciozna Zadranka nakon toga počela je nastupati po klubovima, a pozornost tabloida privukla je dok je bila u kratkoj vezi s pjevačem Darkom Lazićem. Zanosna Olivera za Slobodnu Dalmaciju se pohvalila da je nogometaši obožavaju slušati u klubovima gdje nastupa, a otkrila je i to da je njezina najveća najpojnica iznosila 5.000 eura: "Bilo je to u jednoj diskoteci u Austriji od veselog društva koje se malo opustilo. Korona je sad sve zaustavila, ali ne želim se žaliti. Živim isključivo od glazbe i može se zaraditi", rekla je Olivera čije zanosne fotografije pogledajte u galeriji...