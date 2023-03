Pored njenog vrckastog ponašanja i hitova koje niže, Tea Tairović je prepoznatljiva i po fizičkom izgledu, za kojim žene naprosto lude, kao i muškarci. Vrlo otvoreno pokazuje znanje u plesu, na čemu je izgradila karijeru, a sada je na Instagramu objavila vruće selfie kadrove.

Naime, pred nastup, Tea je objavila kako izgleda totalno sređena, a njeno bujno poprsje je izbilo u prvi plan. "Boginjo", "Ne postoji ljepša", "Svi muškarci uzdišu za tobom", bili su samo neki od komentara na račun njezinog izgleda.

Jednom prilikom je rekla kako bi voljela da je ljudi više cijene zbog njezina talenta, nego zbog vanjskog izgleda.

"Lijepo je čuti da izgledam odlično, ali mislim da me taj moj izgled u posljednje vrijeme više košta, odnosno odmaže više nego pomaže. Gledaju me kao neki seks objekt, a i pogled muškaraca na žene se promijenio. Mnogi me kvalificiraju kao nekoga tko je isključivo atraktivan i ništa više osim toga. Ako nekim neatraktivnim djevojkama treba više vremena da dokažu neke svoje kvalitete, meni kao ovakvoj treba duplo više", zaključila je pjevačica koja ima dva završena fakulteta kako piše Alo!.