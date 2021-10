Britanke Dolly i Daisy Simpson (25) su blizanke koje teže izgledati potpuno identično pa su tako do sada bile na estetskim operacijama kako bi dobile identične noseve i grudi. Naredni potez im je uljepšavanje vagine, kako bi im i one bile identične. Njih dvije pojavile su se u jutarnjem programu ITV-a "This Morning" zajedno s majkom Christinom. Na operacije su potrošile milijun i 233 tisuće kuna, oko 140 tisuća funti.

Sestre su priznale da se nadaju kako će dobiti identične vagine zahvaljujući labioplastici, a također razmišljaju o operaciji stražnjice kojom bi napravile "brazilsko podizanje".

Voditelj Phillip Scofield ih je pitao žele li izgledati identično uzevši u obzir da imaju dosta različita lica.

Daisy je priznala da joj je lice 'malo okruglije', dodajući: "Ne možete promijeniti strukturu kostiju, zar ne? Ali dajemo sve od sebe da budemo što sličnije".

"I kad odemo kirurgu, tražimo isti izgled i pokušavamo postići isti rezultat", dodala je Dolly.

Majka je zabrinuta

Njihova avantura kroz razne estetske operacije je započela s punjenjem usana kad su napunile 18 godina. Zahtjevnije zahvate napravile su tijekom pandemije korone, poput operacije nosa i grudi i išle su istog dana kod kirurga.

U međuvremenu je njihova majka Christina priznala da je za nju to što djevojke rade "jako teško" i da je oduvijek mislila da su one jako lijepe.

"Vjerujem da su razne stvari izazvale takvo ponašanje. U školi su ih maltretirali jer su bile blizanke koje su uvijek nosile istu odjeću. Loše su se osjećale u svojim tijelima. Društvene mreže imaju veliki utjecaj na ljude", objasnila je i dodala da se ne slaže s njihovim odlukama da idu na operacije van zemlje. Ona je izrazila i zabrinutost time što njene kćerke žele nastaviti s estetskim operacijama.

"Rekla sam im da sam protiv brazilskog podizanja stražnjice. Veliki je to rizik i nije vrijedno. Zašto da idu pod nož ako nemoraju", rekla je Christina.