Naša slavna atletičarka Blanka Vlašić sitno broji do rođenja svog sina. Ona je za Story otkrila kako doživljava trudnoću te da će roditi u splitskom rodilištu.

"Ako već osjećam ovoliku ljubav prema svom djetetu, ne mogu ni zamisliti koliko će ona biti neizmjerno veća kada ga uzmem u naručje. Svakako sam se promijenila, i to nije samo utjecaj hormona. Uloga koja mi je darovana je za cijeli život i zahtijeva svakodnevan rad na sebi kako bih svom djetetu pomogla da odraste i izraste u sretnu i ispunjenu osobu. Ne uzimam je olako ni zdravo za gotovo. Biti roditelj je najzahtjevnija životna uloga, ali vjerujem i najzahvalnija", rekla je Blanka te je otkrila da se odlično osjeća te da ne strahuje od poroda.

"Osjećam se odlično, iako mi je postalo malo izazovnije u posljednjim tjednima kada više nije jednostavno odspavati noć u komadu i obuti tenisice, ali uistinu se ne mogu žaliti jer u cijeloj trudnoći nisam imala većih problema. Ne strahujem od porođaja, iako je razumljivo da nepoznato može izazvati određenu količinu straha i nelagode. Svaki porođaj je iskustvo za sebe i nastojim s pozitivnim mislima dočekati svoj."

Svi su uzbuđeni zbog dolaska prinove

Ona i suprug Ruben Van Gucht odabrali su ime za svog sina.

"Bit će to internacionalno ime koje će se lako izgovarati i u Hrvatskoj i Belgiji. Za krsno ime sam, pak, imala potpunu slobodu izbora", kazala je Blanka.

Ona je rekla da je cijela obitelj jako uzbuđena zbog dolaska prinove te da joj je majka Venera velika podrška.

"S mamom sam na telefonu svaki dan po nekoliko puta, a često i odem k njoj jer živimo udaljene pet minuta hoda. Iako smo uvijek bile bliske, primijetila sam da je naš odnos sada još prisniji. Budući da mama ima nas četvero, nju prvu pitam za savjet kad sam u nedoumici, ali mi je ponajprije neizmjerna emotivna podrška", rekla je Blanka te je istaknula da će joj majka pomoći kada rodi.

"Svakako računam na njezinu pomoć u prvim tjednima nakon porođaja, a znam da to i nju posebno veseli. S obzirom na to da sve prvorotkinje imaju hrpu pitanja i sumnji, najdraže mi je kada me podsjeti da je majčinski instinkt nepogrešiv i da ću zasigurno, u određenom trenutku, znati što mi je činiti."