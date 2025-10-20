Bivši muž optužio Jennifer Lopez za prevaru: 'Ti si ta koja nije mogla držati noge skupljene'

Nakon što je prije nekoliko dana pjevačica Jennifer Lopez izjavila kako je nijedan od bivših partnera nikada nije istinski volio, sada se javio njezin bivši suprug, Ojani Noa, koji je bez zadrške optužio pjevačicu da ga je varala.

Naime, Lopez i Noa bili su kratko u braku od 1997. do 1998. godine, ali čini se kako se Ojani jako uvrijedio na njezine riječi o ljubavnom životu pa je ovog vikenda na Instagramu objavio oštro priopćenje kao odgovor.

Foto: Jrc/hollywood Archive/profimedia

Ojani Noa nije štedio Jennifer Lopez

"Prestani nas omalovažavati. Prestani mene prikazivati kao negativca s tom svojom ulogom žrtve. Problem nismo mi. Nisam ja. Problem si ti. Ti si ta koja nije mogla držati noge skupa. Voljeli su te više puta. Bila si udana četiri puta. Imala si bezbroj veza između toga. Imala si i dobrih odnosa... Mene, na primjer. Bio sam zaljubljen u tebe... Preselio sam se u drugu državu kako bih te podržao, štitio i brinuo o tebi. Ja sam divna, iskrena i odana osoba. Nikad ti nisam lagao, nikad se nisam loše ponašao, nikad te nisam prevario. Bio sam dobar prema tebi. Zapravo, bio sam previše dobar muškarac za tebe. Ti si odlučila lagati, varati me, i iako sam ostao uz tebe... Molila si me da brak ostane netaknut kako bi izbjegla loš publicitet. Ali ti si odabrala brzi put do karijere i slave, ne mareći za mene. Htjela si nastaviti varati i lagati. Reci istinu barem jednom... Trebala bi se sramiti", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje u Starim Mikanovcima: Njihovi folkloraši najbolji su u cijeloj Hrvatskoj

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Razvod od Bena Afflecka je bila najbolja stvar koja joj se dogodila

Podsjećamo, u intervjuu s Howardom Sternom Jennifer je prije nekoliko dana kazala: "Naučila sam da nije stvar u tome da nisam vrijedna ljubavi - nego da oni nisu sposobni... Jednostavno to nemaju u sebi! Dali su mi sve što su imali - prstene, kuće, brakove, sve materijalno. Ali ljubav... to je nešto drugo."

Foto: Kay Blake/zuma Press/profimedia

Pjevačica je tada istaknula i kako je njezin razvod od glumca Bena Afflecka nakon dvije godine braka bio najbolja stvar koja joj se mogla dogoditi. "Taj me razvod natjerao na duboko preispitivanje. Imala sam duhovnog mentora, terapeuta, bračnog terapeuta, osobnog trenera, čak i trenera za razumijevanje ovisnosti. Imala sam sve moguće pomoći. Rekla sam sebi: ‘Razumjet ću sve ovo, makar me to ubilo‘", objasnila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako izgleda berba rajčice u Kozarevcu