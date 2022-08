SCENA USRED RIMA / Bivši 'ljudski Ken', a sada prebujna Barbie pokazala dečka: Par se ljubio i razmjenjivao romantične nježnosti

Rodrigo Alves stekao je svjetsku slavu svojom ovisnošću o operacijama kojih je imao više od 100 i pretvorio se u "ljudskog Kena", no prošle je godine odlučio da bi ipak volio biti "ljudska Barbie". Promijenio je ime u Jessica Alves i krenuo na hormonsku terapiju. Uslijedile su brojne operacije s kojima je, po mišljenju mnogih, pretjerao. No, to Jessicu ne brine, ona se nedavno zabavljala sa svojim dečkom, tattoo majstorom, Marcom te razmjenjivala nježnosti usred Rima. U galeriji pogledajte fotke...