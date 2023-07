Bivša djevojka holivudskog glumca, Jonaha Hilla, Sarah Brady izjavila je da ju je glumac izlagao "emocionalnom zlostavljanju" tijekom njihove veze.

Brady, instruktorica surfanja, podijelila je niz snimaka zaslona na svojim Instagram pričama navodno prikazujući razmjenu tekstualnih poruka između nje i glumca.

Njegova bivša objavila niz poruka

Par je bio u vezi 2021. godine, a Hill je njihovu romansu potvrdio u listopadu. Debitirali su na crvenom tepihu na premijeri filma "Ne gledaj gore" u prosincu 2021.

Nije jasno kada su se razišli, Hill (39) trenutno hoda s Olivijom Millar, suvlasnicom internetske trgovine starinskih proizvoda pod nazivom Chasseresse. Prvi put su viđeni zajedno u kolovozu 2022., a početkom lipnja par je dobio svoje prvo zajedničko dijete.

Brady je na svom Instagram profilu objavila snimku zaslona s tekstualnim porukama koje navodno prikazuju glumca koji je moli da se fotografira u kupaćim kostimima, prenosi Independent.

Naime, ona je njega navodno uvjeravala da je "uklonila" tri objave, osim svog "najboljeg videa surfanja" i pitala ga bi li se "osjećao bolje da je naslovni okvir drugačiji".

Hill joj je navodno odgovorio: "Da, onaj okvir koji je tvoja guza u tangama. A što se tiče ostalih slika, da li u kupaćem kostimu surfaš ili ne... Uh, svršio sam. Ima na tone fotki kojima se upravo vraćam." Nakon što mu je rekla da je izbrisala "sve postove", glumac je navodno rekao da je to bio "dobar početak", no da navodno nije dobio što je želio.

POGLEDAJTE VIDEO: "Počeo je drugi ovosezonski toplinski val. Kako ga preživjeti? Jako je vruće, ali mislim da je to novo normalno"

Surferica je iznad slike napisala: “Ovo je upozorenje svim djevojkama. Ako vaš partner ovako razgovara s vama, napravite izlazni plan. Volim vas sve! Nazovi me ako ti treba uho.”

'I ja se borim s mentalnim zdravljem'

Druga snimka zaslona navodno prikazuje Hilla kako navodi svoje "granice za romantično partnerstvo".

Tekst je glasio: “Jasno i jednostavno. Bezgranično neprikladno prijateljstvo s muškarcima; objavljuj slike sebe u kupaćem kostimu; objavljuj seksualne slike. Muškarci budite prijatelji sa ženama koje su nestabilne. Ja nisam pravi partner za tebe Sarah. Ako te te stvari dovedu do sreće, podržavam to i neće biti ljutnje. Ovo su moje granice za romantično partnerstvo.”

U drugoj priči na Instagramu, Brady je napisala: “I ja se borim s mentalnim zdravljem, ali ga ne koristim za kontrolu drugih, kao što je to on učinio meni. Bila je to godina ozdravljenja i rasta uz pomoć voljenih osoba i liječnika kako bih se vratila živjeti svoj život bez krivnje, srama i samoosuđivanja za tako male stvari kao što je surfanje u kupaćem kostimu, umjesto u konzervativnijem ronilačkom odijelu. I sigurna sam da je ispred mene još mnogo ozdravljenja od ovog zlostavljanja.”

U drugom Storyju je napisala: “Nadam se da moj bivši ima kćer. Možda će ga ona pretvoriti u pravog feminista jer je smiješno to što on sebe sada naziva feministom.”

Hill u dokumentarcu govorio o borbi s depresijom

Podsjetimo, Hill je dobio pohvale jer je otvoreno govorio o svom mentalnom zdravlju u svom dokumentarcu "Stutz". Dokumentarac, koji je objavljen prošle godine skup je intervjua dugogodišnjeg terapeuta Phila Stutza, koji dijeli alate za suočavanje s problemima mentalnog zdravlja.

Hill je otvorio priču o tome kako se kao tinejdžer borio sa svojim samopouzdanjem i otkrio je da to što je postao slavan "nije izliječilo" njegove probleme. Počeo je ići na terapije kod Stutza kad je imao oko 33 godine jer je osjećao da je u svojoj srži još uvijek ovako nevoljena osoba.

"Učinilo me više nego depresivnim. U isto vrijeme, mediji su bili jako brutalni o mojoj težini”, rekao je u filmu te je dodao da je napravio film kako bi "dao terapiju i alate" koje je naučio od Stutza.