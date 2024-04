Billie Eilish nedavno je po prvi puta progovorila o svojoj seksualnosti, i to bez zadrške. Na glazbenom festivalu Coachella, gdje su osim nje prisustvovale i mnoge druge američke zvijezde, Billie je pustila isječak jedne od svojih tri nove pjesama naziva 'Lunch' pune eksplicitnih stihova pa potom otkrila inspiraciju koja leži iza ideje.

"Nešto od toga sam napisala prije nego što sam uopće imala ikakvo iskustvo s djevojkom, a ostatak sam napisala nakon... Cijeli život sam bila zaljubljena u djevojke, ali to nisam kužila sve do prošle godine kad sam shvatila da želim svoje lice u vagini", rekla je u intervjuu za Rolling Stone.

Nova pjesma dio je njezinog albuma 'Hit Me Hard and Soft' za koji je istaknula kako je njime izuzetno zadovoljna, no ne želi otkrivati ništa prije nego li bude izbačen.

Obožavatelji pjevačice oduševljeni su priznanjem i iskrenošću, pa i stihovima koji otkrivaju njezino pravo lice.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Billie Eilish, Coachella festival

"Konačno pjesma gay Billie , izašli smo iz rovova." "Pjesma Gay Billie, oh, molio sam se za ovakva vremena", neke su od reakcija.

U prosincu prošle godine, Billie je prvi put javno dala naslutiti o svojoj seksualnoj orijentaciji i to u intervjuu za Variety kada je na sugestivno pitanje novinara odgovorila: "Volim i dečke i cure, pustite me na miru s time".

