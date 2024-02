Jennifer Lopez (54) je nedavno izbacila dugoočekivani glazbeni album naziva "This is me", ali i istoimeni film, a blizak izvor njezina supruga Bena Afflecka (51) je za Heat Magazine rekao kako se Ben boji da će mu taj film uništiti karijeru.

Ovdje je riječ o biografskom filmu, a glumica je ideju za film dobila pomirenjem sa sadašnjim suprugom, Benom Affleckom.

"Postoji veliki rizik da ovaj film neće dobiti reakciju kakvu očekuje. Ben se žalio prijateljima da bi ovo moglo završiti kao film 'Gigli'. Posebno mu je neugodno zbog njegove karijere", rekao je izvor za Heat Magazine, a pritom je mislio na film 'Gigli' iz 2003. godine u kojem je glumio s J.Lo, a kritičari su ga prozvali najgorim filmom stoljeća.

Podsjetimo da je Jennifer Lopez nedavno gostovala u emisiji 'The Kelly Clarkson Show' gdje je otkrila da je prije pomirbe s Benom Affleckom, s kojim je bila zaručena i prije 20 godina, bila u strahu od toga da će ostati sama do kraja života.

"Treba puno rada da promijeniš nešto na sebi, svoje navike, a upravo se o tome radi u mom filmu - mijenjanju navika", zaključila je Jennifer.

Jennifer Lopez i Ben Affleck

