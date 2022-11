'PRAVA SIRENA' / Poznata glumica malo je toga ostavila mašti dok je pozirala mokra na plaži: Osim oblina, fanovi primijetili još nešto

Poznata manekenka, pjevačica i glumica Bella Thorne (25) ostavila je malo toga mašti promatrača najnovijim objavama na Instagramu. Ona je pozirala u oskudnom smeđem monokiniju u plićaku na plaži. Bella je kleknula i zavodljivo pogledala u stranu. "Pažljivo gledajte ili biste mogli propustiti nešto što me jako veseli", poručila je Bella u opisu objave. Brojni fanovi nagradili su je lajkovima i komplimentima. "Predivna si", "Tako sam ljubomorna", "Prava si sirena", poručili su joj. No, nekima od njih nije jasno kako je tako brzo preboljela bivšeg zaručnika Benjamina Mascoloa s kojim je prekinula u srpnju. "Mijenjaš dečke kao čarape", "Već si našla drugoga?", komentirali su. No, Bella se na to nije obazirala, već je podijelila fotografiju na kojoj pozira s novim dečkom Markom Emmsom s kojim uživa u odmoru u jednom tropskom raju.