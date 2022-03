U drugoj epizodi TV showa "Zvijezde pjevaju" najviše pažnje privukli su Robert Ferlin i Mario Lipoovšek Battifiaca, kako svojim nastupom tako i komentarima nakon nastupa. Pjevali su pjesmu "Niko kao ja" Šarla Akrobate. Nastupali su posljednji, a na sebi su imali majice sa svojim likom na kojima je pisalo "Jaaa".

Nakon nastupa, dok su čekali komentare žirija, Robert se našalio s voditeljicom Barbarom Kolar na račun majice koju je nosio. Barbara je pohvalila majicu, a Ferlin je brzo uzvratio: ˝Ti bi majicu vjerojatno iskoristila za brisanje prašine˝, kazao je Ferlin što je nasmijalo sve u publici.

Prijateljski odnos

"Ne ne, nakon utakmice se izmjenjuju dresovi, čekam vas u hodniku", odgovorila je na šalu voditeljica Kolar. Nakon toga ga je uzela za ruku i dokazala da su i dalje u sjajnim odnosima.

Podsjetimo, Ferlin i Barbara u vezi su bili pet godina, no to su tajili od javnosti. Upoznali su se kad ju je on ugostio u svojoj emisiji na Radio Rijeci. 2006. godine počelo se šuškati o njihovom prekidu, no ni tad nisu htjeli ništa komentirati.

Prvi par koji je ispao iz emisije su voditelj Antun Ponoš i njegova partnerica Lara Antić Prskalo. Izveli pjesmu ''Ring of Fire'' i dobili samo 24 boda. Nakon ispadanje Ponoš nije bio razočaran, a komentirao je kako se sada napokon vraća normalnom životu.