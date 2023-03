Popularnoj voditeljici HRT-a Barbari Kolar dogodio se nezgodan gaf dok je u utorak uživo vodila emisiju "Kod nas doma".

Nezgodna situacija u emisiji

U studiju je ugostila redatelja glazbenih videospotova Radislava Jovanova Gonza. Pred sam kraj razgovora Gonzo je kazao da radi na novom filmu "Bambina" prema mjuziklu koji je na daske splitskog HNK postavio Krešimir Dolenčić te kako ga posvećuje prijatelju Žari Batinoviću.

"Žare, ustani, molim te!", kazao je Gonzo sklopivši ruke prema nebu.

U trenutku dok je pričao o Žari, koji se već nekoliko tjedana bori za život u splitskoj bolnici, Barbara se nasmijala, ne znajući da je Batinović u bolnici.

Veteranka HRT-a je za Slobodnu Dalmaciju komentirala ovaj gaf, koji je jedan od rijetkih u njezinoj karijeri.

"Nažalost doista nisam znala za to, a nitko me nije upozorio niti tijekom niti nakon razgovora! Ispričala bih se istog trenutka, naravno. A ako ima smisla, budući da nisam u emisiji do idućeg tjedna, voljela bih to napraviti evo preko vas koji ste tu grešku primijetili. S iskrenom željom da se zdravlje gospodina Batinovića čim prije popravi", rekla je Barbara.

"Meni je neopisivo neugodno! Čovjek ne stigne sve pratiti i nije čudo da se ovako nešto dogodi", zaključila je voditeljica koju ćemo uskoro gledati u novoj sezoni šoua "Zvijezde pjevaju".