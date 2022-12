Poznanici, kolege i prijatelji na društvenim mrežama se opraštaju od voljenog Massima Savića, a među njima je i kći Đorđa Balaševića, Jelena Beba Balašević, koja je prerano preminulom umjetniku posvetila dirljivu objavu na Facebooku.

Jelena je otkrila da je napisala pjesmu za Massima, ali ju, nažalost, nikad nećemo čuti u cijelosti, a podijelila je link na njenu demo verziju.

"Posljednje dvije godine, nažalost često, izgovaram rečenicu: 'Svi pogrešni odlaze'. I jučer sam. Nisam imala puno razgovora s Massimom, mislila sam da me to tek čeka i to me radovalo, jer se radi o vrlo inteligentnom, talentiranom, lucidnom i maštovitom čovjeku… Umjetniku koji pored svoje beskrajno zanimljive ličnosti ima još jednu predragocjenu stvar u svom životu, a to je ljubav između njega i njegove žene…

Pjesma je ljubavna

Način na koji je pričao i cijenio svoju ljubav bio mi je nevjerojatno inspirativan… Pjesma koju sam napisala je ljubavna, govori o tome da će se od života računati samo vrijeme provedeno s nekim koga voliš, a da će sve ostalo moći da se smesti u jedan minut šutnje…

I rekla sam i tada a kažem i sada, ta je pjesma samo za njega i nikog drugog… Nazvao me je i otpjevao svoju verziju refrena, ja sam ushićeno slušala kako pjesma dobiva na vrijednosti koju je samo njegov unikatni glas mogao da joj doda…

Nažalost, neću je čuti cijelu u njegovoj izvedbi… Ne kažem: nikad… Sada mi ostaje da zamišljam kako zvuči kad je on pjeva i ako mene pitate, zvuči čarobno…", napisala je Jelena.