Bahra potpuno iskreno: 'Radim za minimalac. Voljela bih da me moj poslodavac bolje plaća'

Bahra, bivša kandidatkinja showa "Ljubav je na selu", osvojila je srca brojnih gledatelja. Nedavno smo je sreli u centru Zagreba i pitali je bi li se zbog ljubavi odrekla svoje vjere.

"Bitno je da znate što je čovjek u duši i da nađu zajednički lijepi kompromis u životu. To je najveća vrijednost", rekla je.

'Radim za minimalac'

Bahra se osvrnula i na svoju financijsku situaciju.

"Ja radim za minimalac. Meni bi bilo drago da meni moj poslodavac - neka me i čuje jer ja znam da sam zadovoljila u toj firmi - da bolju plaću. Voljela bih da me malo bolje plaća i da nas sve bolje plati i da smo obostrano svi sretni i zadovoljni. Voljela bih da se nikad ne pozdravimo radi drugog posla. A tako upućujem i svim ostalim poslodavcima da bi se trebali zaista malo više zalagati za svoje radnike", zaključila je.

Foto: rtl

Podsjetimo, Bahra nam je ranije otkrila da razmišlja o odlasku iz Hrvatske.

"Zaposlena sam, ali nemam stalan posao. Trenutno sam u najmu, primanja su niska i zbog toga se moram pažljivo dogovarati s poslodavcem oko svakog mogućeg angažmana, osobito sezonskog rada. Do sada sam radila tri turističke sezone i ako bih dobila zeleno svjetlo poslodavca, rado bih to opet ponovila – spojila bih rad i uživanje na moru. Iskreno, živim skromno, kao i većina ljudi kod nas. S puno opreza, ali ne prestajem razmišljati pozitivno. Sanjam velike snove – rad u wellness industriji, odlazak u Irsku, Kanadu, Dubai… I možda, uz sve to, i pronalazak srodne duše", otkrila nam je ranije.

POGLEDAJTE VIDEO: Šprajc otkrio kako od socijalnog slučaja postati suvlasnik države: 'Pa ti reci da se loše živi...'​