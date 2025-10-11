PROGOVORILA O FINANCIJAMA /

Bahra potpuno iskreno: 'Radim za minimalac. Voljela bih da me moj poslodavac bolje plaća'

Bahra potpuno iskreno: 'Radim za minimalac. Voljela bih da me moj poslodavac bolje plaća'
×
Foto: rtl

Bahra se osvrnula i na svoju financijsku situaciju

11.10.2025.
11:13
Hot.hr
rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bahra, bivša kandidatkinja showa "Ljubav je na selu", osvojila je srca brojnih gledatelja. Nedavno smo je sreli u centru Zagreba i pitali je bi li se zbog ljubavi odrekla svoje vjere.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Net.hr (@net.hr_)

"Bitno je da znate što je čovjek u duši i da nađu zajednički lijepi kompromis u životu. To je najveća vrijednost", rekla je.

'Radim za minimalac'

Bahra se osvrnula i na svoju financijsku situaciju.

"Ja radim za minimalac. Meni bi bilo drago da meni moj poslodavac - neka me i čuje jer ja znam da sam zadovoljila u toj firmi - da bolju plaću. Voljela bih da me malo bolje plaća i da nas sve bolje plati i da smo obostrano svi sretni i zadovoljni. Voljela bih da se nikad ne pozdravimo radi drugog posla. A tako upućujem i svim ostalim poslodavcima da bi se trebali zaista malo više zalagati za svoje radnike", zaključila je.

Bahra potpuno iskreno: 'Radim za minimalac. Voljela bih da me moj poslodavac bolje plaća'
Foto: rtl

Podsjetimo, Bahra nam je ranije otkrila da razmišlja o odlasku iz Hrvatske.

"Zaposlena sam, ali nemam stalan posao. Trenutno sam u najmu, primanja su niska i zbog toga se moram pažljivo dogovarati s poslodavcem oko svakog mogućeg angažmana, osobito sezonskog rada. Do sada sam radila tri turističke sezone i ako bih dobila zeleno svjetlo poslodavca, rado bih to opet ponovila – spojila bih rad i uživanje na moru. Iskreno, živim skromno, kao i većina ljudi kod nas. S puno opreza, ali ne prestajem razmišljati pozitivno. Sanjam velike snove – rad u wellness industriji, odlazak u Irsku, Kanadu, Dubai… I možda, uz sve to, i pronalazak srodne duše", otkrila nam je ranije.

POGLEDAJTE VIDEO: Šprajc otkrio kako od socijalnog slučaja postati suvlasnik države: 'Pa ti reci da se loše živi...'​

BahraZagrebLjubav Je Na Selu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROGOVORILA O FINANCIJAMA /
Bahra potpuno iskreno: 'Radim za minimalac. Voljela bih da me moj poslodavac bolje plaća'