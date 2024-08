Baby Lasagna zapalio pozornicu na Špancirfestu: Energija bacila publiku u trans

Na peti dan Špancirfesta, Varaždin je ugostio našeg energičnog izvođača Baby Lasagnu, koji je svojim nastupom oduševio publiku. Hit "Rim Tim Tagi Dim", koji je osvojio brojne obožavatelje tijekom Eurosonga, ponovno je digao sve na noge. Osim tog hita, izveo je i druge objavljene pjesme - "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much", "And I" te singl koji će izaći u petak, "Biggie Boom Boom". Njegov nastup ostat će zapamćen kao jedan od vrhunaca ovogodišnjeg Špancirfesta.