Glazbenik Baby Lasagna (29) proslavio se svojim hitom "Rim Tim Tagi Dim" na Eurosongu 2024., osvojivši drugo mjesto. Nakon toga, marljivo je radio na debitantskom albumu te organizirao brojne koncerte.

Sada je uzeo predaha od posla, pa vruće dane provodi sa zaručnicom Elizabetom Ružić brčkajući se u moru ili bazenu, čime se pohvalio i na Instagramu. Na najnovijoj objavi pokazao je kako ga njegova zaručnica drži u naručju kao bebu.

"Ono kad si veliki dječak svaki dan, a sada si spreman biti mala beba", napisao je Lasagna na objavi.

U videu on leži zatvorenih očiju, a Elizabeta ga slatko gleda i smješka se, a sam kraj u kojem ona promjeni izraz lica, Baby Lasagni je upao u oči.

"Ona pokazuje svoje pravo lice u posljednjoj sekundi videa", naslovio je video.

Iako je kraj snimke vrlo šaljiv i zabav, fanove je ipak raznježilo.

"Ovo je preslatko", "Preslatki ste zajedno", "Moj omiljeni par", "Ovo je toliko slatko da ne mogu", "To je ljubav", pisali su mu.

Koncert na Šalati

Podsjetimo, još nas sitno dijeli do spektakla Baby Lasagne na zagrebačkoj Šalati.

Nastupat će tri večeri zaredom, 12.,13. te 14. rujna, a fanovima će, osim njegovog hita "Rim Tim Tagi", pokazati još poneke svoje hitove, poput "And I", "Don't Hate Yourself But Don't Love Yourself Too Much" te "Biggie Biggie Boom Boom", koji će uskoro izaći.

