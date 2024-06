Glazbenik Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna (29) već ranije je najavio svoj debitantski album pod nazivom "Demons And Mosquitos", koji bi trebao izaći na jesen. Tada je rekao i kako će pjesme s albuma biti drugačije. Sada je na svom Instagramu to i potvrdio, otkrivši dio spota od jedne od njegovih novih pjesama, "And I".

" Rekao sam vam da će biti drugačije", napisao je u opisu objave, a onda otkrio i kako pjesmu možete unaprijed spremiti putem "Amazon Musica", "Spotifyja", "Deezera" te "Tidala".

"Jedva čekam da ovo bude objavljeno", zaključio je Lasagna.

Fanovi s nestrpljenjem iščekuju izlazak albuma.

"Ok znam da će mi ovo biti omiljena pjesma", "Mi nećemo prst, hoćemo cijelu ruku! Objavi album", "Zvuči kao pravi ljetni hit. Jedva čekam. Usput, sve nove pjesme su super. Nadam se da će album uskoro biti objavljen", "Moj telefon će konačno izaći iz tihog načina rada pa ovo može biti moja melodija", "Uzbunite sve jer je upravo izašao teaser za ovoljetni 'smash hit'", pisali su mu.

Niže uspjehe

Podsjetimo, Lasagna je nedavno otkrio kako je potpisao diskografski ugovor s Universal Music Groupom.

"Yas!" napisao je pjevač na Instagram priči i podijelio objavu stranice "Universal Music Hrvatska".

"Oduvijek sam želio eksperimentirati s glazbom i stvarati projekte koji nisu ograničeni na jedan glazbeni žanr. Zadovoljstvo mi je što sam pronašao istomišljenike koji su dovoljno ludi da se upuste u novo poglavlje sa mnom i željni da moju glazbu predstave globalnoj publici", piše u objavi.

„Baby Lasagna je nevjerojatno talentiran i kreativan umjetnik koji posjeduje poseban X faktor", poručio je Fabian Stilke, generalni menadžer Universal Music Western Balkans na društvenoj mreži.

"Čvrsto vjerujemo u njegov talent i sposobnost da se poveže s još širom globalnom publikom i postane istinska svjetska glazbena zvijezda. Imamo velike planove za njega i jako smo sretni što na njegovom glazbenom putovanju sada službeno počinjemo suradnju s njim, njegovim lokalnim timom i izdavačkom kućom Universal Music Hrvatska”, rekao je Daniel Schmidt, viši potpredsjednik Polydor/Island & Ventura Records.

Pjevača čekaju koncerti diljem Europe, a raspored nastupa podijelio je na Instagramu.

