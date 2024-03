Na Dori 2024. rasturio je Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna (28) s čak 247 glasova te time postao predstavnik Hrvatske na Eurosongu 2024., koji će se održati od 7. do 11. svibnja u Švedskoj. Na eurovizijskoj kladionici pretekao je Ukrajinu te se sada nalazi na prvom mjestu.

Povodom svog velikog uspjeha, za Gloriju je progovorio o svemu tome.

"Morat ću bušiti zid u dnevnom boravku kako bih ugradio čvršću policu, jer statua Dore je zaista teška", našalio se Baby Lasagna.

Osvrnuo se i na broj glasova publike koji je bio veći nego što su ostali kandidati imali zajedno.

"Broj glasova i općenito potpora publike i žirija čine mi se nestvarnijim od držanja kipića u rukama", rekao je Marko.

Kako tvrdi za Euroviziju se osjeća spremno te je vrlo siguran da će ponovno oduševiti publiku.

"Osjećam se odlično i spreman sam na još veće izazove. Siguran sam da ćemo nastupom na Eurosongu opravdati vjeru publike u Baby Lasagnu", rekao je Marko.

Vjeruje u pobjedu

Na pobjedi su mu čestitali mnogi, a kako tvrdi prva je bila njegova djevojka Elizabeta Ružić, s kojom je u dugogodišnjoj vezi i koja je radila videoprodukciju za spot. Iako su u vrlo sretnoj vezi, vrlo malo vremena provode zajedno zbog velikih obaveza, ali kako tvrdi Marko snalaze se.

"Za sada nije toliko teško uskladiti poslovno s privatnim. Uvijek smo u kreativnom radu pronalazili zajednički jezik pa je tako i sada. Naravno da je Elizabeta, kao i svi u mojoj obitelji, preplavljena emocijama i uzbuđenjem", rekao je Marko.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL Foto: Srećko Niketić/PIXSELL Baby Lasagna i Elizabeta

Marko Hrvatsku predstavlja s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim', a kako tvrdi, vjeruje i u pobjedu.

"Naravno da vjerujem kako se to može dogoditi, a čini se da i obožavatelji Eurosonga te stručnjaci misle isto", rekao je Marko.

Njegov rada bio je zapažen u inozemstvu prije Dore

Marku inače ovo nije prvi nastup na Dori. Prije pet godina bio je gitarist rock bandu Manntri, koji je osvojio četvrto mjesto na Dori. Mnogi mu zamjeraju što njegova pjesma podsjeća na prošlogodišnjeg predstavnika Finske Kääriju, Marko tvrdi da mu on nije bio inspiracija.

"Više me je nadahnuo njemački metal bend Ellectric Callboy, s kojim su, doduše, uspoređivali i Kääriju", objasnio je glazbenik.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kada nije u studiju, Marko trenira, čita i piše novele, gleda TV serije te voli igrati stolni tenis i badminton. Iako su mnogi tek sada prvi put čuli za njega, Marko iza sebe ima i više od sto napisanih pjesama.

"Stvaranje mi je lakše nego izvođenje, koje znači putovanja, javne nastupe i medijsku pozornost, a ja se u tome svemu baš ne snalazim najbolje. Autor sjedi u sobi, u sjeni je i na miru. Zapravo, nije to lakše, ali meni više odgovara", rekao je Baby Lasagna.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL Baby Lasagna

Njegov rad bio je zapažen u inozemstvu i prije nastupa na Dori. Osvojio je nagradu za album "Ravenblack" njemačkog benda Mono INC.

"Kada sam napustio bivši bend, počeo sam tražiti posao i tako sam došao do Mono INC benda. Pokazao sam im pjesmu, jako im se svidjela, navodno su pustili suze radosnice kad su je čuli. Bila je to uspješna suradnja", rekao je Marko, koji za sada ne planira inozemnu karijeru, a kroz smijeh zaključuje da mu ni lazanje nisu najdraže jelo. "Pizza i dalje čvrsto caruje na mojem jelovniku", rekao je Marko.

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna kod Mojmire: 'Imam osjećaj da živim nečiji tuđi život'