Pjevačica Ariana Grande je nakon rastave od supruga Daltona Gomeza krenula dalje. Ona navodno već ljubi. I to ljubi riđokosog kolegu sa seta spektakla "Wicked", Ethana Slatera koji se navodno zbog nje rastao od supruge Lilly Jay premda imaju jednogodišnjeg sina.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Izvor blizak paru otkrio je za US Weekly da su se bivši supružnici razišli u prijateljskim odnosima te da je pjevačica odlučila "krenuti dalje bez gorčine". Navodno su jednostavno odlučili da su njihove razlike u karakteru prevelike.

No, sve zanima tko je misteroizni Ethan Slater. Javnost ga pamti iz mjuzikla "Spužva Bob Skockani", on je za to ostvarenje je bio nominiran i za "Tonyja". Ethan je samo godinu dana stariji od Ariane, a oženio se svojom srednjoškolskom ljubavi Lilly Jay 2018. godine i prošle su godine dobili bebu.

Prema pisanju stranih medija, Ethan i Ariana su počeli izlaziti nakon što su okončali svoje brakove.

"Ariana i Ethan nedavno su počeli izlaziti, kada se on već rastao sa suprugom", rekao je izvor za People.

U njegovoj biografiji stoji da je nakon studija na elitnom koledž Vassar, karijeru gradio u mjuziklima. Par se upoznao kada je počelo snimanje prošle godine u Londonu. Šuškanja da su zajedno počela su nakon što objavljene snimke na kojima se vidi kako su Ethan i Ariana zaljubljeni. Nakon toga je pjevačica potvrdila da više nije sa suprugom.

Ariana je prije braka bila u vezi s Peteom Davidsonom, Jayjom Seanom i Mac Millerom.