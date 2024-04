Američka glumica Anya Taylor-Joy novom objavom na Instagramu otkrila je da se u tajnosti prije dvije godine udala za glazbenika Malcolma McRaeja.

Zvijezda "Daminog gambita" suprugu je poželjela sretnu godišnjicu braka pa otkrila kako je tada 'skriveno' vjenčanje izgledalo.

"Prije dvije godine, 1. travnja, tajno sam se udala za svog najboljeg prijatelja u New Orleansu. Čarolija tog dana utkana je u svaku stanicu mog bića, zauvijek", rekla je.

Uz informaciju koja je iznenadila mnoge priložila je i nekoliko fotografija njihovog posebnog dana gdje nosi raskošnu vjenčanicu brenda Dior. Na nekoliko fotografija vidljivo je i kako ju je došla podržati prijateljica Cara Delevingne.

O svojoj vezi s Malcolmom glumica je rijetko govorila, a njih dvoje uspjeli su održati povezanost unatoč tome što su živjeli na suprotnim stranama Atlantika.

Anya je uglavnom, iako je rođena u SAD-u, živjela u Londonu, gdje je kao mala preselila zbog "političkih razloga", a njen partner, sada i suprug, živio je u SAD-u.

Govoreći o svojoj vezi za britanski Vogue magazin u ožujku prije dvije godine otkrila je da joj je partner "kao hobi".

"Konačno sam našla nekoga tko će sretno sjediti u tišini sa mnom i čitati. Zapravo imamo 7 i 80 godina u isto vrijeme i to jako dobro funkcionira", rekla je pa nadodala kako je vezu na daljinu teško održavati, no to joj je super jer zato "cijene vrijeme koje provode zajedno".

