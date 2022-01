Prije samo godinu dana, Antonija Šola objavila je pjesmu "Javna tajna", a nakon samo nekoliko mjeseci njezina veza s pjevačem grupe Ljubavnici, Marijem Regeljom, prestala je biti "javna tajna". Postala je, kako i sama kaže "ljubav, ti i ja". Antonija ne skriva da je u jeku pandemije pisala više nego ikad te je ostvarila i niz uspješnih suradnji.

Godina na izmaku za Antoniju je uistinu bila puna ostvarenja na poslovnom, ali i na privatnom planu, a prije samo nekoliko dana objavljena je i nova pjesma "Moji prijatelji", koju potpisuje upravo s Marijem Regeljom. Time su dokazali kako je moguće istodobno funkcionirati i poslovno i privatno.

Odlučili smo pitati Antoniju što joj je najbitnije kod prijateljstva, u kojem je trenutku shvatila da su ona i Mario puno više od prijatelja, kako izgleda jedno njezino žensko druženje, a osvrnuli smo se na njezino stvaralaštvo te smo u njoj probudili Tinu iz vremena "Zabranjene ljubavi".

NET.HR: Zajedno s Marijem Regeljom, za grupu Ljubavnici napisali ste pjesmu 'Moji prijatelji'. Time ste još jednom kako je moguće istodobno dobro funkcionirati i privatno i poslovno. Što je Vama, a što vidite da je Mariu najbitnije kod prijatelja?

Antonija Šola: Mario i ja najviše volimo kad on sjedne za klavir, ja uzmem olovku i papire i po cijele noći sviramo i pjevamo, planiramo koja je pjesma za nas, a koje bi bile dobre za druge izvođače. Zna se dogoditi tako do jutra, vrijeme samo proleti. Do sad smo preko 50 pjesama napisali zajedno u samo godinu dana, a ima tu još toliko ideja koje smo započeli koje jedva čekamo dovršiti. Zapravo, najteže nam se odlučiti koju snimiti, no evo ova pjesma "Moji prijatelji" se činila jako prigodna za kraj, ali i početak Nove godine - da dozovemo druženja i sve ono što nam najviše fali, kao i koncerte.

Zaista uživamo u svakom segmentu stvaranja pjesme, tako da smo napravili i mali izlet u Beograd prilikom snimanja vokala u Empire studiju kod Bojana Dragojevića, našeg dragog kolege i prijatelja. Naravno da nismo mi jedini kreatori, tu su naši prijatelji, članovi benda Ljubavnici, koji su uključeni u sve, kao i cijeli tim koji je više od kolega i svima je jednako stalo da je svaka pjesma uspješna i dobro promišljena. Važno je da svi kao prijatelji i suradnici imamo zajednički cilj i tu strast prema glazbi.

Uglavnom sam s kolegama s kojima sam surađivala bila u prijateljskim odnosima jer je to takav posao i jako je važno upoznati osobu za koju pišem jer tako pjesma dobije i dio njihove osobnosti, ali imam i nekoliko prijateljica koje poznajem dugi niz godina, a nisu dio glazbene scene. Najbitnije je da jedna drugu razumijemo, podržavamo i da nema pritiska da se nešto mora, tu smo jedni za druge i kada je lijepo, ali i kada zagusti.

NET.HR: Prije nego što ste postali ljubavni par, ali i uspješni poslovni suradnici, dugo ste vremena bili jako dobri prijatelji. Je li upravo prijateljstvo temelj svakog uspješnog odnosa? U kojem ste trenutku shvatili da ste 'jedno za drugo'?

Antonija Šola: Bili smo uvijek dobri, Mario je uvijek bio prema meni jako galantan i fin, godinama smo se poznavali, ali nismo tada još puno surađivali autorski. Kako smo počeli zajedno pisati pjesme naravno da smo se tako i počeli bolje upoznavati. Teško je definirati neki trenutak, ali kad shvatiš da imaš s nekim puno tema i da možemo razgovarati satima i da volimo biti skupa, da s nekime želiš podijeliti sve što ti se događa, mislim da je to to. Ima tu puno detalja i malih i velikih stvari u kojima se slažemo i u kojima smo slični. Naravno ima i razlika ali to su one male razlike koje nas povezuju.

NET.HR: Spot za singl sniman je u jednoj vili u okolici Zagreba, gdje su dečki pokazali kako izgleda pravo muško druženje. Kako obično u Vašem slučaju izgleda pravo žensko druženje?

Antonija Šola: Video je snimao Matija Škalić, također dio tima i ekipe prijatelja-suradnika, drago mi je što se dečki tako dobro slažu i odlična su ekipa. Veselim se svim nadolazećim pjesmama i mislim da ih upravo prijateljstvo, a ne samo suradnja drži kao bend dugoročno na sceni. Ženska druženja su mi nekako najdraža u nekom lijepom wellnessu gdje se mi cure možemo opustiti i uljepšavati cijeli dan.

NET.HR: Prošle ste godine, otprilike u ovo doba, objavili pjesmu 'Javna tajna', a sredinom ove godine ste javno obznanili i svoju vezu s Marijem. Rekli ste jednom prilikom i kako ne volite previše govoriti o svojim vezama te da su pjesme te koje progovaraju umjesto Vas. Koji stih iz svih Vaših pjesma trenutno najbolje opisuje Vaš ljubavni život?

Antonija Šola: „Javna tajna“ mi je jedna od najdražih pjesama, to je bila jedna od prvih koju smo pisali zajedno. Istina je da više volim da pjesme govore o meni nego ja sama. U pjesmama više ne govorim samo o sebi, nego se i drugi nađu u njima. Ja sam nekako uvijek bila sklona pisanju balada i to onih baš sjetnih, nekako sam uz Maria počela pisati, više iz osjećaja sreće, feel good pjesme pa mislim da i to puno govori o tome kako se osjećam. Rekla bih da me najviše sada opisuje stih : "Ljubav, ti i ja".

NET.HR: Biste li ikada voljeli pisati pjesme koje progovaraju o nekim drugim temama, primjerice - socijalno angažirane pjesme? Sjećamo se pjesme 'Anđele' koja je zapravo progovarala o napuštenom djetetu, iako su je svi protumačili kao ljubavnu.

Antonija Šola: Mogla bih napraviti možda neku pjesmu o trenutnom stanju u svijetu, ma mogu napisati o bilo čemu, samo je stvar u tome da li mi se i imam li osjećaj da će me čuti. Pokreće me trenutak inspiracije i neka energija koja kad krene ne staje, ne samo za napisati pjesmu nego da osjetim je li pravo vrijeme da o nečemu progovorim pa čak i u pjesmi. Tako je, pjesma „Anđele“ pjesma o napuštenom djetetu, kojeg sam poznavala. Posjećivala sam domove za nezbrinutu djecu, a i mnoga su mi djeca pisala mailove, ta je pjesma posvećena tom djetetu, ali i svoj napuštenoj djeci, pa čak i onoj koji su sada već odrasli. Te rane nikad ne zacijele, a tada je važno pomoći im tu bol razumjeti i pretvoriti u iskustvo koje ih oplemenjuje i da iz te boli ne venu nego rastu u bolje ljude.

NET.HR: Jednom Vam je prilikom jedna djevojka javila kako su pjesmu 'Nebu pod oblak' ugravirali na spomenik, dok je jedan gospodin pjesmu 'Zovem da ti čujem glas' posvetio svojoj ženi. Kako se osjećate u tim trenucima? Je li Vam nekada netko javio ili ste negdje vidjeli svoje istetovirane stihove? Biste li to uopće voljeli vidjeti i što bi Vam to značilo?

Antonija Šola: I dan danas me to pokreće više od bilo čega, kad vidim da se netko prepozna mojoj pjesmi, da osjeti emociju i da pjesma živi sto novih života u nekim sasvim drugim životnim pričama. To je i svrha stvaranja pjesme, prenošenje emocije. Inače nisam baš fan tetovaža, nikad se ne bih tetovirala jer takva da bi mi ta tetovaža dosadila za 3 dana i onda bih je išla laserski skidati, ali ne gledam loše na one koji to rade i vole, svatko ima svoj način na koji se nosi sa životom, ako im to pomaže - ok. Radije bih da stihove ugravirate u sjećanje.

NET.HR: Što mislite o glazbenim nagradama? Postoje li trenutno u hrvatskoj glazbene nagrade koje su potpuno izgubile na značaju?

Antonija Šola: Nagrade su uvijek lijepo priznanje i svatko voli imati nekoliko nagrada u svom portfoliu. To je priznanje struke i scene. Ono pak drugo i rekla bih ipak važnije je da pjesmu vole ljudi i da je pjevaju na druženjima, koncertima, zabavama, ma svugdje, kad pjesma živi, kad me ljudi zovu i snimaju pa šalju gdje se sve sviraju moje pjesme, to mi je najveća nagrada.

NET.HR: Malo ljudi zna da ste u srednjoj školi pohađali i privatne ste opernog pjevanja. Zbog čega većina Hrvata operu percipira kao 'dosadnu' glazbenu vrstu?

Antonija Šola: To su tekovine novog vremena, vjerujem da većina ipak cijeni operu i shvaća njeno značenje, ali nova vremena donose nove trendove, to je neizbježno, sigurna sam da ima i onih koji njeguju kulturu i poznaju te prate operu bez obzira što vole i druge vrste glazbe.

Ja sam operno pjevanje 6 godina imala čast učiti kod pedagoga i opernog pjevača tenora Maria Gjuraneca i uživala sam u toj vrsti izražavanja, od njega sam i više od pjevanja, jako puno životnog iskustva na sceni sam dobila od njega. To je kostur i baza pjevanja, zahvalna sam na tome i to mi je jako vrijedno iskustvo.

NET.HR: Pisali ste pjesme za Zdravka Čolića, Tonija Cetinskog, Tošu Proeskog, Crvenu jabuku, Željka Bebeka, Maju Šuput, Ninu Badrić, Danijelu.. Postoji li još netko za koga biste voljeli napisati pjesmu?

Antonija Šola: Danijela ima jedan od najljepših glasova, voljela bih još za nju pisati, ona je i kao osoba i kao pjevačica spoj kvaliteta koje priželjkuje svaki autor. Imam puno pjesama koje bi odgovarale mnogima na sceni, moja je prednost da ne pišem samo jedan stil, nego izvođač izvuče najbolje od mene za sebe. Imam puno toga u planu i kao autorica, ali i kao pjevačica. Kao autorica imala sam prilike poznavati i učiti i surađivati od naših velikana kao što su Nikša Bratoš, Oliver Dragojević, Arsen Dedić, Rajko Dujmić, Branimir Mihaljević, Đorđe Novković i mnogi drugi..To me sve kreiralo kao osobu i glazbenicu, sva ta iskustva me čine osobom koja jesam.

NET.HR: Pratite li mlađe izvođače? U kome od njih vidite naviše potencijala? Biste li nekome od njih voljeli napisati pjesmu?

Antonija Šola: Volim da se mladi obrate meni, volim kada oni mene izaberu. Jako mi je bilo fora pisati zajedno sa Mariem npr. za sasvim novog mladog izvođača FRAN FM stil glazbe koji sam upravo otkrila i jako mi se sviđa. Sada upravo pišemo i za njega tri nove pjesme i uživam u tom novom stilu. Jako nam se puno mladih javlja i super je što svatko ima priliku danas na Youtubeu izbaciti pjesmu i biti otkriven. Imamo cijeli tim ljudi koji im odmah radi i digitalni marketing, tako da smo dobro uigrani tim i drago nam je kad vidimo da možemo svojim iskustvom nekome ostvariti snove.

NET.HR: Postoje li pjesme za koje ste rekli: 'Ovo kao da sam ja napisala'?

Antonija Šola: Da, dogodi se i to. Iako znam prilično biti kritična, pa čak i sama prema sebi. Perfekcionistica sam i ne mogu si pomoći, iako često završim pjesmu kao demo za par minuta, opet se dogodi i da noćima radim samo na tekstu.

NET.HR: Što je najneugodnije što ste doživjeli na koncertu?

Antonija Šola: A bilo je svega, te stvari nastojim odmah izbrisati iz sjećanja i pamtim samo ove lijepe događaje kojim je srećom više. Bilo je tu i puno poklona koje sam dobivala na koncertima, svega se tu našlo, od plišanaca do butelja vina, balona, krunica, nakita... ali mi je naviše ostao u sjećanju jedan dječak koji mi je prilikom izlaska sa bine donio jedan bijeli kamenčić i dao mi ga u ruku te rekao da mi ga daje za sreću u životu, kao mali anđeo.

NET.HR: O čemu sve ovisi, po Vama, hoće li pjesma postati hit?

Antonija Šola: O jako puno toga, a najviše naravno i o poziciji pjevača na sceni, o diskografu i njegovoj podršci, o radijima i njihovoj podršci, pa možda i o ponekom poznanstvu ako smijem tako reći. Zatim i o ulaganjima u samu pjesmu, izboru pravih suradnika, o autorima i viziji cijelog projekta, o ukupnom planu nečije karijere, o digitalnom marketingu, PR-u, o svemu i naravno o sreći i svemu tome da se zvijezde, ulaganja i cijela ekipa poklopi kao i vrijeme i mjesto, okolnosti, ma sve. Čarolija, rad, vjera, inspiracija, intuicija, sreća, ludost, ljubav i naravno, ne ide to baš od prve.

NET.HR: Pamtimo Vas i kao Tinu iz Zabranjene ljubavi. Koliko je Tine 'ostalo u Vama' do dan-danas? Što biste poručili mlađoj sebi koja upravo korača glumačkim vodama?

Antonija Šola: Tina je bila zaista dio mene, i još je. Hmm, poručila bih si :"Sve dobro radiš, samo nastavi tako i slušaj sebe!" Kako sam ja usporedno gurala i glazbenu karijeru, i objavljivala albume i nastupala vikendom tada su mi znali reći: „Ne, možeš sve odjednom, ne možeš ovo ili ono“. Dobro da sam slušala samo sebe. Važno je uzeti sve prilike koje se nude naročito kada nešto jako voliš i želiš.

NET.HR: Kako ste proveli božićne blagdane? Imate li neke tradicionalne božićne običaje kojih se držite?

Antonija Šola: Obožavam lampice i Božić i sve božićno. NIsmo puno lutali ove godine, bili smo u obiteljskoj atmosferi, malo kao film Četiri Božića, pa na sve strane familijom.

Putovanja ostavljamo za 2022. Od svih običaja najviše volim ponoćku i Božić dočekati na misi, božićne tradicionalne pjesme. Ono što me malo nervira je kupovanje poklona, mislim da ćemo to sljedeće godine prebaciti za Novu godinu kako bismo za Božić imali mir i osjetili još više taj božićni duh. Ove sam se godine već drugu godinu tradicionalno prerušila u Djeda božićnjaka da razveselim nećake dok još vjeruju u njega, ti izrazi lica i sreće, oduševljenja i šoka su neprocjenjivi. I moji ukućani se dobro nasmiju kad me vide, ma show!

NET.HR: Koliko Vam je 'napet' advent u gradu? Jeste li tip od 'kuhanog vina i kobasica'?

Antonija Šola: Ove godine baš i ne. Prošli smo samo autom kroz centar, za sada, jako sam zimogrozna, i nisam baš za stajanje vani dugo, ali volim kuhano crno vino. Možda još stignemo slijedeći tjedan, samo mala šetnja jer su najavili dosta visoke temperature za ovo doba godine tako da nas možete sresti slijedeći tjedan u centru.

NET.HR: Koje su Vaše najveće želje za 2022. godinu?

Antonija Šola: Ne smijem reći jer se neće ostvariti. Ono što nam svima želim od svega srca je: Zdravlje, mir i sloboda, a onda će biti i sreće!