Anthonyjev otac John Michael Kiedis, koji je poznatiji pod umjetničkim imenom Blackie Dammett, bio je glumac. Nakon samo osam godina braka razveo se od supruge Margaret Noble, a Anthony je tada još bio dječak. No, unatoč tome on se uz svog oca još kao tinejdžer počeo drogirati i piti, a Blackie je to itekako odobravao, čak je prodavao drogu zvijezdama u Los Angelesu. Nije ga bilo briga što ga smatraju lošim ocem.