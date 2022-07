Bivša Miss Hrvatske i prva pratilja Miss svijeta 1995. godine, Anica Kovač, u posljednje vrijeme često boravi u Zagrebu. Njezini sve češći dolasci zapravo znače da se s djecom seli u Zagreb iz Monaca, dok se njezin suprug poslovno vraća u Njemačku, ali kako i sama kaže, u Zagreb će dolaziti što je više moguće.

Za IN Magazin otkrila je kako je zajedno sa suprugom odlučila da im baza treba biti Hrvatska, a nadaju se i da će im se sin Marko ovdje početi baviti košarkom, a kći Letizia odabrati fakultet u Hrvatskoj. Ipak, smatra i kako je još uvijek premlada za samostalan život.

Kada su je pitali koje je značenje tetovaže otkucaja srca na njezinoj ruci, jedva je suzdržala suze.

"To je zadnji otkucaj mog tate koji je umro prije osam mjeseci. To čuvam, to mi je kćer uslikala i to držim… – ispričala je s knedlom u grlu te dodala: "Sjećam se kad me vodio za ruku kao dijete, kad smo živjeli vani, uz njegov odgoj mi doslovce ništa nije falilo, jest bio strog i svoj, što je isto u redu i jako mi fali i taj dio ne može se opisati tako da sam jako sretna što sam imala takvog oca kao što je on i čuvam to… ne znam… bilo što da sad kažem, nema smisla. Sad si me rasplakao", jedva je prozborila Anica.

Ivica Martinović, Aničin otac, preminuo je u rujnu 2021. godine, a Anica je tom prilikom podijelila na svojim društvenim mrežama emotivnu objavu.

"Tata moj, snaga moja, ruka moja koja me čuvala i čvrsto odgojila. Zbogom, počivao u miru Božjem", napisala je Anica uz očevu crno-bijelu fotografiju koju je podijelila na svojem profilu.

Podsjetimo, Anica je 1995. godine pobijedila na izboru za Miss Hrvatske te je proglašena i prvom pratiljom na izboru za Miss svijeta, a njezina joj je obitelj bila najveća podrška. Haljina koju je tada nosila, ona dizajnerice Branke Donassy, proglašena najljepšom na svijetu. Taj uspjeh niti jedna Hrvatica nije uspjela ponoviti ili nadmašiti, a Anicu i danas nazivaju jednom od naših najljepših misica.