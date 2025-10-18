Anica Kovač i Tomislav Horvatinčić u zagrljaju: Sreli se na Cvjetnom trgu

Subotnja zagrebačka špica ponovno je okupila brojna poznata lica, a među njima je bio i poduzetnik Tomislav Horvatinčić, kojeg javnost često viđa u šetnji središtem grada, otkad je izašao iz zatvora. Ovoga puta objektiv fotografa zabilježio ga je u kratkom, ali srdačnom susretu s bivšom misicom Anicom Kovač. Nakon toplog zagrljaja njih dvoje su nakratko porazgovarali i nastavili svatko svojim putem.

Što je Horvatinčić napravio?

Podsjetimo, Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće u kojoj su 2011. godine poginuli talijanski državljani Francesco Salpietro i Mariella Patelli.

Do tragedije je došlo kada je Horvatinčićeva jahta udarila u njihovu jedrilicu. Nakon što je odslužio dio kazne, 18. srpnja ove godine pušten je na uvjetni dopust.

Anica Kovač, rođena Martinović, hrvatskoj je javnosti poznata kao Miss Hrvatske 1995. i prva pratilja Miss svijeta iste godine. Odrasla je u Njemačkoj, gdje je započela manekensku karijeru, a nakon uspjeha na izboru ljepote postala je jedno od prepoznatljivih lica domaće modne scene 90-ih.

Danas je Anica u braku s bivšim nogometašem i pomoćnikom izbornika hrvatske reprezentacije Robertom Kovačem, s kojim ima troje djece. Obitelj već dulje vrijeme živi na relaciji Njemačka – Hrvatska, a Anica se rijetko pojavljuje u medijima.

