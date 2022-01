Glumica Angelina Jolie (46) i glazbenik The Weeknd (31) nedavno su viđeni ponovno zajedno, njihovi obožavatelji vjeruju da je ovaj dvojac novi ljubavni par na sceni.

Pazili su da izlaze odvojeno iz restorana

Angelina Jolie je viđena kako napušta restoran nakon večere i spoja s The Weekndom. 46-godišnja glumica i 31-godišnji glazbenik proveli su sate u talijanskom restoranu i pazili da odu odvojeno kako se ne bi fotografirali zajedno.

Jolie je svoju crnu svilenu haljinu za izlazak prekrila balonerom, nosila je šik torbicu Yves Saint Laurenta, dok je glazbenik, koji je bio slavno u vezi s manekenkom Bellom Hadid (25) i izlazio sa Selenom Gomez (29), zadržao ležerno traper izdanje.

Iako ni The Weeknd niti Angelina, nisu potvrdili svoj status veze, nisu ga ni demantirali. Neki mediji ipak vjeruju da je ovaj par zajedno zbog nekoliko bizarnih detalja. Tekst posljednjeg albuma The Weeknda gotovo je potvrdio ono što su obožavatelji već mislili, glazbenik je u pjesmi "Here We Go Again", spomenuo filmsku zvijezdu: "Moja nova djevojka, ona je filmska zvijezda. Volio sam je kako treba, natjerao sam je da vrišti kao Nevu Campbell. Ali kad je nasmijem, kunem se da to liječi moje depresivne misli. Jer moja djevojka, ona je filmska zvijezda", stoji u tekstu pjesme.

Naravno, društvene mreže su eksplodirale nakon što je jedan obožavatelj komentirao The Weekndovu pjesmu: "Dakle, The Weeknd stvarno hoda s Angelinom Jolie, ha”, piše CapitalFM.

Glumicu su pitali za 'novu' vezu

Tijekom jednog intervjua, Jolie su pitali o njezinom novom filmu i o vezi s The Weekndom o kojoj se pričalo tijekom rujna prošle godine. Upitali su je, je li njezino šestero djece više uzbuđeno zbog njenog filma ili zbog prijateljstva s The Weekndom, lukavo je odgovorila: "Jako su uzbuđeni zbog ovog filma... Ako je to ono što pitate", prenosi CapitalFM.

Angelina Jolie i The Weeknd navodno uživaju u zajedničkom druženju krajem ljeta prošle godine, par je u brojnim prilikama uočen i fotografiran kako zajedno provodi vrijeme u talijanskim restoranima. Međutim, postoji šansa da su se upravo sastali kako bi razgovarali o pjevačevom novom zanimanju za glumu, ali obožavatelji su uvjereni u suprotno. The Weeknd trenutno radi na velikom projektu HBO Max serije pod nazivom "Idol" u kojem glumi, i radi kao koscenarist i izvršni producent.