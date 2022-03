2021. pokrenute su glasine da je premijer svog sina Maria upisao u privatnu školu u Bruxellesu. Kada su Plenkovića novinari Splitu pitali je li ta informacija istinita, premijer je bio šokiran tom glasinom. "Da ja kao hrvatski premijer upisujem sina u školu u Bruxelles? Pa pozdravite onoga tko vam je to rekao... Moj sin će ići u školu po teritorijalnoj nadležnosti stanovanja, u gradu Zagreba. To je vrlo bezobrazno i čudim vam se što me takvu nebulozu pitate, ali ja bih volio radi integriteta moje obitelji i djeteta da čujem tko je vama to kazao", rekao je tada Plenković.