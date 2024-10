Anđelka Prpić progovorila o svom teškom početku

Anđelka Prpić (40), popularna glumica, odrasla je u Požarevcu, a jednom prilikom je otkrila kako su je kolege savjetovale da ne prihvati angažman u emisiji "48 sati svadba",

koja je kasnije postala prekretnica u njenoj karijeri i donela joj simpatije publike.

Foto: Instagram Anđelka Prpić slavi 39. rođendan

Radila sam emisiju "48 sati svadba" jedno leto. Sve kolege koje su me savetovale, svi su mi govorili da to ne prihvatim jer je to, po njima, "treš". Međutim, ja sam iz jednog sela kod Požarevca i taj naš mentalitet, taj način na koji se kod nas slave svadbe, glazba pod šatorom, igranje kola, sve mi je u krvi. Znam sve te običaje, od Moravca do Vlaškog kola – rekla jew Anđelka za Blic.rs.

Nastavila je, kroz smijeh, prisećajući se svog detinjstva. Ispričala je kako je odrasla u šatoru s roditeljima te kako joj je taj trenutak obilježio djetinjstvo."Odrasla sam bukvalno pod šatorom. Sve slike iz mog detinjstva su pod šatorom, sa mamom i tatom. "

Foto: Screenshot/YouTube

Anđelka je trenutno sretna u svom drugom braku, a prošle se godine ostvarila kao majka kada je dobila kćerku Čarnu sa svojim suprugom. Iz prošlog braka ima sina Jakšu.Razvod… Razvod je izazovan, ali život ide dalje. Sve te situacije zapravo su inspiracija za umetnost, zar ne? – izjavila je glumica u intervjuu koji je podelila na svom Instagram profilu.

