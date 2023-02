U novom danu Miljana primjećuje da je Marko A. cijelo jutro odsutan pa je zanima razlog njegove povučenosti, ali on je uvjerava kako je trebao malo biti sam i ponovno se vratiti u balans sa sobom, no drago mu je što ona to osjeća.

Miljana je još jednom istaknula kako joj se nije svidio Dario, a Marko A. ne shvaća zašto si dopušta uzrujavanje oko drugih ljudi i situacija koje se nje ne tiču. Miljana kaže da ne može gledati kako Dario ponižava Petru koja je žena s jako puno kvaliteta.

‘’Očito joj treba cijelo ovo iskustvo da nešto shvati’’, pokušao je biti pun razumijevanja Marko A.

‘‘Muškarci mi neiskreno zvuče, dok mi, s druge strane, djevojke zvuče baš iskreno, neke čak i zaljubljeno. Ja sam na ženskoj strani, mogu nanjušiti ljigavog muškarca’’, opisala je ostale parove Miljana.