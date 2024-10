Ana iz 'Braka na prvu' za Net.hr o životu u Norveškoj: 'Teško je kad ste sami'

Ana Jakuš, bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", nedavno je započela novi život u Norveškoj. U intervjuu za Net.hr, Ana je otkrila kako se snašla u novoj sredini, čime se trenutno bavi te postoji li nova ljubav na vidiku.

Ana nije požalila što se preselila u Norvešku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam ovdje vrlo zadovoljna. Potpuno je drugačija kultura življenja i odgovara mi. Još se snalazim, upoznajem nove ljude, mislim da mi dobro ide", otkrila je.

Foto: Instagram

Selidba u drugu državu velik je korak. Za to treba puno hrabrosti, a za prilagodbu novog načina života treba vremena. Ani je u početku bilo najteže usvojiti norveški jezik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najviše sam problema imala s jezikom, jedno sam učila, ali oni imaju toliko dijalekata da svaki dan čujete istu riječ na drugačiji način. Teško je kad ste sami, ali snađete se, pitate stotinu puta, riječi uđu u uho. Srećom, u početku sam živjela s prijateljicom pa smo zajedno dijelile te muke", poručila je.

Fali joj obitelj

Ana ima puno planova i ciljeva, no sve ide svojim tokom. Tvrdi da za sve treba puno vremena i truda, a u Hrvatsku se, barem zasad, ne planira vraćati.

"Nikad ne reci nikad, ali trenutno se ne vidim ponovno u Hrvatskoj", otkrila je.

Obitelj je ostavila u Hrvatskoj, a upravo joj ona najviše nedostaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Obitelj mi prvenstveno fali. A i prijatelji, naravno. Ne fali mi način života, užurban ritam, posao, stres", poručila je.

Ana radi kao medicinska sestra, a na poslu su je svi dobro prihvatili. Tvrdi da nema stresa na poslu te svi uredno surađuju. Kad ne radi, često odlazi u prirodu, što ju najviše opušta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odlazak u prirodu je ovdje dio slobodnog vremena. Toliko je divnih mjesta oko mene koja oduzimaju dah i sretna sam što imam priliku obići ih. Posebna je to energija kad s litice gledate prema moru ili oceanu", ispričala nam je.

Foto: Instagram

Na pitanje kakvi su Norvežani, Ana ima samo riječi hvale.

"Upoznala sam ovdje mnogo ljudi, različitih nacionalnosti i kultura. Nikad nisam zamišljala da ću raditi s kolegama iz npr. Butana. Svatko ima svoju priču i to me fascinira. Norvežane smatram toplim ljudima, drukčiji su također kulturološki, ali to mi odgovara", tvrdi.

Otkrila je i što joj je neobično kod Norvežana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Neobično mi je bilo kad se dogovorimo za druženje kod prijatelja, nebitno ima li nas više ili samo dvoje, normalno je i očekuje se da donesete nešto, odnosno sudjelujete u hrani i piću. Navikla sam se pitati što treba ponijeti kad idem u goste, ali sam odgajana drukčije i držim se toga da goste treba ugostiti", ispričala je.

O ljubavi i hrani

Norveški jezik nije nimalo lagan, no Ana napreduje iz dana u dan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sviđa mi se jezik i plan mi je naučiti ga što bolje u što kraćem roku kako bih mogla ostvariti daljnje planove, odnosno, olakšati ih. Još ja imam puno toga za naučiti. Svaki dan je lekcija za sebe. Svatko priča drugačije i to je dodatni izazov za savladati i razumjeti. Svakako sam puno napredovala s jezikom proteklih mjeseci", ispričala je.

Foto: RTL Ana Jakuš

Pronašla je novo društvo, zadovoljna je na poslu, a norveški jezik sve bolje savladava. Moglo bi se reći da joj u svim aspektima života ide odlično. Sudeći po fotografijama na društvenim mrežama, smršavjela je, no o promjenama u načinu života zasad nije puno otkrila.

"To je tema za sebe, govorit ću o tome kad bude vrijeme, još je tu puno posla. Najbitnija promjena je način života", rekla nam je.

Bivša kandidatkinja "Braka na prvu" nije oduševljena norveškom hranom, no sama kuha omiljena jela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hrana ovdje i ja smo u teškom sukobu. Riba i hrana bez začina nisu za mene tako da kuham sama sebi omiljena jela", rekla je.

Za kraj smo je upitali ima li kakvih novosti na ljubavnom planu, na što je kratko odgovorila: "Fokus je na radu na sebi i napretku na poslovnom planu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta ''Brak na prvu'' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Odlične vijesti za sve fanove sociološkog eksperimenta: "Brak na prvu USA" stigla je na Voyo!