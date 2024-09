Američkoj pop senzaciji dijagnosticirana depresija: Teško podnosi zvjezdani status

Chappel Roan (26), američkoj kantautorici i jednoj od najvećih pop zvijezda današnjice, službeno je dijagnosticirana teška depresija. Pjevačica je često otvoreno govorila o borbi sa slavom, a čak je zaprijetila da će prekinuti karijeru zbog neželjene pažnje. Na ovogodišnjoj dodjeli nagrada MTV Video Music Awards proglašena je najboljom novom izvođačicom, a njezin singl "Good Luck, Babe!" zauzeo je vrhove brojnih glazbenih ljestvica.

Roan je dijagnoza depresije bila šok, s obzirom na to da je naglasila kako se ne osjeća "tužno". Ipak, dva puta tjedno odlazi na terapije kako bi se lakše nosila sa slavom.

"Otišla sam psihijatru prošli tjedan jer nisam znala što se sa mnom događa. Dijagnosticirala mi je tešku depresiju - za koju nisam mislila da imam jer zapravo nisam tužna. No, imam sve simptome koji su karakteristični za tešku depresiju", rekla je za The Guardian. Otkrila je da su neki od njenih simptoma ošamućenost, zaboravnost i teškoće s fokusiranjem.

"Mislim da je to zato jer mi se promijenio cijeli život. Sve što stvarno volim dolazi s velikim teretom. Ako želim ići u kupovinu rabljene odjeće, moram organizirati cijelo osiguranje i pripremiti se da ništa više neće biti normalno. Odlazak u park, na pilates ili jogu - kako to učiniti na siguran način gdje me neće uhoditi ili maltretirati?", objasnila je Roan.

Pjevačica je jednom prilikom slavu usporedila s nasilnim bivšim mužem, no istaknula je da je vesele pozitivne reakcije na njezin rad. U kolovozu se na TikToku obratila pratiteljima objasnivši da se neprimjereno ponašanje fanova prema celebrityjima ne bi trebalo opravdavati njihovim slavnim statusom.

