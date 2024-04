Britanska voditeljica i TV zvijezda Amanda Holden (53) iznenadila je gledatelje "Heart Breakfast Showa" skinuvši svu odjeću sa sebe.

Amandu su njezine kolege Jamie Theakston i Ashley Roberts crtali kad se skinula.

"Ovo pomalo odvlači pažnju… Amanda je u studiju bez odjeće. Ovo joj, naravno, nije prvi put, ali za nas ostale je", rekao je Jamie.

Mnogi u studiju su komentirali da Holden izgleda odlično.

"Amanda izgleda nevjerojatno. Možeš li odjenuti majicu?", komentirao je Jamie.

Foto: instagram Foto: instagram

Video je osvanuo na društvenoj mreži, a samo su se nizali pozitivni komentari.

"Išla bih u tjednu kupovinu gola da tako dobro izgledam", "Da tako izgledam, stalno bih bila gola", "Kakvo tijelo, i ja bih bila ponosna na njega!", pisali su pratitelji.

Podsjetimo, britanska zvijezda je nedavno objavila videozapis na Instagram profilu u kojemu je rekreirala scenu legendarnog trčanja po plaži, kakvu smo viđali u seriji "Baywatch". Njezinoj liniji i isklesanom tijelu, mnogi se nisu mogli nadiviti.

"Kako si tako predivna? Pa isto smo godište", "Kako je moguće da izgledaš sve bolje što si starija?", "Ti imaš preko 50 godina? Ne mogu vjerovati. Izgledaš senzacionalno", "Ja ni s 20 godina nemam takvo tijelo", "Kako da ja dobijem takvo tijelo?", "Definitivno stariš unatrag", neki su od komentara.

Ranije je Amanda otkrila da se s godinama osjeća sve zgodnije i odbija nepotrebno pokrivati svoje tijelo. Inače, Holden je glumila u serijama "The Grimleys", "Kiss Me Kate", "Cutting It", "Wild at Heart" i "Big Top".

