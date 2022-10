Umirovljeni sportaš Alex Rodriguez i Jennifer Lopez imali su javnu vezu te dramatičan prekid. Tijekom emisije "Who’s Talking to Chris Wallace" na HBO Maxu, Rodrigueza su uglavnom ispitivali o njegovoj bejzbol karijeri u New York Yankeesima i o tome što sada radi. Ipak, razgovor je na kraju skrenuo na Jennifer Lopez i Bena Afflecka, piše Cheat Sheet.

Chris Wallace je pitao Rodrigueza kako se osjeća zbog toga što je Jennifer tako brzo počela vezu s Affleckom. Bivši igrač bejzbola dao je sve od sebe da ne ulazi preduboko u svoje osjećaje zbog prekida.

"Prije svega bih želio reći da mi je drago što nikada neću biti predsjednički kandidat jer bi me ubio s pitanjima", kazao je te je dodao:

"Bilo je to lijepo iskustvo, no nije potrajalo. Njezinoj djeci u svakom slučaju želim sve najbolje, i dalje mi je stalo do njih".

Prošao je 'mnoge terapije'

Wallace je zatim pitao Rodrigueza želi li se on skrasiti i postati nečiji suprug. On je već bio u braku te je odgovorio da je prošao kroz "mnoge terapije". Priznao je da je tijekom karijere negdje "zalutao", ali tvrdi da se uspio vratiti na ono što je bio prije slave.

Podsjetimo, Jennifer i Alex zaručili su se 2019., a u travnju prošle godine potvrdili su da su njihove zaruke gotove i da su "bolji kao prijatelji".

"Shvatili smo da smo bolji kao prijatelji i radujemo se tome što ćemo i dalje to ostati", rekli su u showu Today.

"Nastavit ćemo surađivati ​​i podržavati jedno drugo u našim zajedničkim poslovima i projektima. Želimo najbolje jedno drugom i našoj djeci", istaknuli su.

Jennifer se ubrzo nakon toga vratila svojoj staroj ljubavi Benu. Par se vjenčao u Las Vegasu u srpnju ove godine, a nakon toga i na glamuroznoj svadbi mjesec dana kasnije.